김종국, 아내 실루엣 감추려 영상 삭제?…“어처구니 없다”

가수 김종국이 신혼여행 영상 삭제 후 불거진 의혹들에 대해 입을 열었다.
16일 김종국의 유튜브 채널 ‘짐종국’에는 “여기 SM타운 아닙니다… (Feat. 유노윤호, 찬열, 유리, 수호, 마선호)”라는 제목의 영상이 올라왔다.
김종국은 해당 영상 소개 글을 통해 지난 9일 올렸던 신혼여행 브이로그를 삭제한 이유를 설명했다.
● “그 정도로 정신 나간 놈 아냐”…김종국, 직접 해명
김종국은 “지난 영상을 내리게 된 이유를 짧은 글로 공지하기엔 부족함이 있었다. 방법을 논의하는 과정에서 해당 영상 속 형체도 알아볼 수 없는 검은 실루엣을 감추겠다는 목적으로 영상을 내린 것 같다는 어처구니없는 기사가 하나둘 올라왔다”며 “누가 봐도 상식적이지 않은 그 이야기가 사실처럼 번져나가는 모습을 경험했다”고 토로했다.
이어 “살다 보면 예기치 않게 된통 꼬이거나 억울한 일이 생기기도 한다”며 “결혼식 관련해서도 왜곡된 얘기들이 너무나 많아 속상하고 안타깝지만, 그 또한 명분을 준 제 탓이라 생각하고 하던 대로 앞만 보고 열심히 성실히 살려고 한다”고 했다.
그러면서 김종국은 “그래도 나름 오랜 시간 지켜보셨을 텐데, 그 정도로 정신나간 놈 아닙니다”라고 해명하면서 “행복하게 하루 마무리 잘하시고, 삶이 고된 요즘 많은 분들 힘내시길 바라겠다”고 덧붙였다.
● 김종국 영상 삭제에 누리꾼 추측 잇따라
앞서 김종국은 지난 9일 자신의 유튜브 채널에 ‘호텔 조식 운동’이라는 영상을 올렸다. 영상 속 그는 프랑스 파리로 신혼여행을 떠나 호텔 헬스장에서 홀로 운동하는 모습을 공개했다.
해당 영상에서 아내의 얼굴은 공개되지 않았지만, 객실을 소개하는 장면 중 창문에 여성으로 추측되는 실루엣이 잠시 비쳤다. 김종국이 그간 아내의 정체를 철저히 비공개로 해온 만큼, 이 장면은 큰 관심을 불러일으켰다.
이후 영상이 별다른 공지 없이 삭제되자, 온라인상에서는 ‘아내의 실루엣이 노출돼 삭제된 것 아니냐’는 추측이 제기됐다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
