조용필-1만8000여 팬들 “이 순간을 영원히”

지난 6일 서울 고척돔서 콘서트
“공연 제목처럼 이 순간이 여러분에게 오래도록 남으면 좋겠어요.”
할머니 팬들 “용필 오빠” 외쳐
6일 오후 서울 구로구 고척스카이돔에서의 시간은 누군가에겐 시간을 멈추거나 거꾸로 돌린 순간이었지 않을까. 조용필 콘서트 ‘이 순간을 영원히’는 자녀와 손주의 손을 잡고 온 어르신들조차 “용필 오빠”를 힘차게 외치는 순정 가득한 소녀로 만들었다.
관객들의 오랜 환호성과 함께 등장한 ‘진정한 가왕’ 조용필은 흰 정장에 트레이드 마크인 검은 선글라스를 쓰고 무대에 올랐다. 록 ‘미지의 세계(1985년)’로 포문을 연 그는 4곡을 숨찬 기색도 없이 연달아 불렀다. “저를 오랜만에 보시는 분들, 많이 변했죠?” 유쾌한 그의 첫 인삿말에 관객들은 크게 외쳤다. “아니오!”
이번 공연에서 조용필은 다양하고 깊은 음악 세계를 유감없이 보여줬다. 발라드 ‘추억 속의 재회’(1990년)와 트로트 ‘그 겨울의 찻집’(1985년), 록 ‘모나리자(1988년)’ 등등. 곡의 분위기에 맞춰 가왕의 목소리는 몽환적이었다가, 처연했다가, 웅장했다.
노래와 어울리게 연출된 스크린도 눈길을 끌었다. ‘단발머리(1980년)’를 부를 땐 “단발머리 곱게 빗은 그 소녀”를 만날 것만 같은 옛 거리가, ‘고추잠자리(1981년)’를 부를 땐 젊은 시절 조용필이 화면을 수놓았다.
지난해 발표한 정규 20집에 수록된 ‘그래도 돼(2024년)’의 희망 가득한 가사는 그가 여전히 ‘현재 진행형 가수’임을 보여주기도 했다. “이 길에 힘이 겨워도 또 안 된다고 말해도/ 이제는 믿어, 믿어봐”
마지막 곡은 다시 뜨거운 열광을 일으킨 ‘여행을 떠나요(1985년)’. 지칠 줄 모르는 팬들의 ‘떼창’은 더 커졌다. 조용필 역시 여행을 온 듯 환한 표정으로 관객들과 신나게 마무리했다. 2시간30분 동안 28곡으로 1만8000여 관객을 감동시킨 이번 공연은 다음달 6일 KBS에서 방송된다.
사지원 기자 4g1@donga.com
