[오늘의 운세/9월 6일]

● 쥐 36년 황급한 일을 당해도 인내하며 침착해야 길하다. 48년 계약 매매는 주의해 시행해야 손재수를 피할 수 있다. 60년 설득하려고 애쓰지 말고 때를 기다리면 해결될 수. 72년 협조자가 나타날 수니 이를 대비한 만반준비 필요. 84년 계획한 거래는 마음먹은 대로 성사되고 이익도 크다. 96년 글이나 말로 하는 직업은 길하며 헌신봉사자는 길운이다.
● 소 37년 아집과 독선을 버리고 적당히 타협하여 고비 넘겨야. 49년 밤낮 방법을 연구해 봐도 해결책이 안보이니 자숙해야. 61년 집안 화합에 신경 쓰면 봄날처럼 화창하며 즐거움이. 73년 점차 운이 호전되니 무조건 서두르지 말고 서서히. 85년 자신을 스스로 보호하며 행동해야 안전하고 무사하다. 97년 연상 여인의 도움이 있으면 의외의 해결책이 나올 수.
● 범 38년 어렵다고 포기하지 말고 참고 노력하면 좋은 운으로. 50년 나에게 유리하다고 판단되면 주저 말고 협조 요청해라. 62년 때가 와야 풀리니 조급히 행동 말고 내일을 계획하라. 74년 난관 극복하며 공익을 위해 노력하면 드디어 성사된다. 86년 순서대로 진행되어 점진적으로 이루어지는 길한 날. 98년 역부족인 운이니 힘만 들고 결실은 적으니 신중히.
● 토끼 39년 사회 이익에 공헌하면 장차 갑절로 되돌아 올 수. 51년 재수 길하며 협동하는 업종은 더욱 발전할 운세. 63년 힘든 고비니 절재하며 주위 사람과 상의하며 처신해야. 75년 고생하며 쌓은 노력이 빛을 발하는 때니 기쁨이 크다. 87년 소망 이루어지고 직장운도 좋으니 취업 승진 승급 할 수. 99년 선배나 귀인 모시면 성취되고 꼬였든 일도 풀어진다.
● 용 40년 과욕 부려 무모하면 실수하니 침착히 도리 지켜야. 52년 노력해야 풀리는 운이라 한 가지 일에 매진해야 성사. 64년 인화로 추진하면 매사 순조롭게 풀리니 상호 협조가 중요. 76년 소인이 위에서 설치니 남의 말에 속지 말고 조심. 88년 인기가 상승하니 노력하면 좋은 결실이 나타난다. 00년 수익이 적다고 포기하지 말고 멀리보고 힘차게 밀어라.
● 뱀 41년 현재에 만족 말고 내실에 주력하고 미래 준비하라. 53년 여성의 도움을 받으면 번창할 수 있는 운세. 65년 주위와 화합해 화평하면 그들의 도움으로 속히 해결. 77년 기쁜 일이 생기며 명예도 얻으니 명성이 높다. 89년 공공기관 관청 일도 잘 처리되니 정당하게 처리해야. 01년 흉도 길로 변할 운세니 성실하면 성공수요 재물도 온다.
● 말 42년 오해 받고 무시당해도 꾹 참고 때를 기다림이 상책. 54년 계약과 거래는 이루어지고 재물은 쌓이니 분발해야. 66년 큰 친절과 도움 베풀면 오히려 해가 오니 적당한 선에서. 78년 혼자처리하지 말고 친지 선후배 도움 받으면 유리. 90년 서비스업 대인관계 종사자는 유리하니 최선을 다하라. 02년 여성은 부지런히 움직이면 재물도 생기고 즐거운 운세가.
● 양 31년 추진하는 일은 마음대로 되지 않고 어려움이 많다. 43년 고집 버리고 대인관계를 원활히 하면 행운이 온다. 55년 손해 본다고 당황하지 말고 감수하며 검소하게 처신이 길. 67년 명예 성취되고 재물도 취득하니 서둘러 노력하라. 79년 시비 생겨 송사나 손해 보기 쉬우니 침착히 대처함이 길. 91년 산전수전 넘는 어려운 때니 참고 인내하며 노력해야.
● 원숭이 32년 목표달성에 너무 집착하면 결과는 손해니 조심해야 길로. 44년 불만 있으면 털어놓고 말해야 오해와 착오 면한다. 56년 주종관계를 확실히 하여 의견차이로 분쟁을 막아야. 68년 단독적으로 하지 말고 손윗사람과 하면 매사 대길. 80년 여성은 길한 운세니 낭비를 줄이고 노력하면 성사된다. 92년 급히 먹으면 체하니 서서히 처리해야 차차 이루어지는 운.
● 닭 33년 답답한 일만 생기며 소망 이루기 힘드니 건강조심. 45년 행동을 올바르게 처신해야 손해를 면할 수 있다. 57년 선후배 도움 받아 공정히 처리하면 잘 해결된다. 69년 큰 목표 향해 달려라 유능한 영업능력 발휘하면 성공. 81년 서로 흉보며 모략하는 분위기니 명예를 위한 처신은 금물. 93년 힘이 들면 무리하지 말고 진퇴 여부를 잘 판단하라.
● 개 34년 어려운 상대도 최선의 노력으로 설득하면 결국 성사된다. 46년 지나친 욕망은 실패할 수요 차분히 순리를 따라야 길함. 58년 공명정대하게 처리하면 모두 믿고 따르니 좋은 결과 온다. 70년 일처리가 순조롭지 못하고 성사되기 어려운 때니 인내로. 82년 아량과 이해로 서로 화합 처리해야 손재수 피한다. 94년 사기 질병 교통사고에 각별히 조심하는 자세 필요.
● 돼지 35년 쉬지 말고 추진하라 마음먹은 대로 성사되는 길한 날. 47년 봉사하는 자세로 나를 나추고 언쟁 피하면 길한 운. 59년 속아서 난제에 처할 수니 달콤한 말에 주위 해야. 71년 뜻밖에 귀인 만나 새로운 진로가 펼쳐질 길운. 83년 이기려 하지 말고 작은 이익부터 챙기면서 차기를 준비. 95년 이기려고만 하면 순조롭게 안 풀리니 양보와 화합을.
