[오늘의 운세/9월 5일]

● 쥐
36년 만족한 때니 군자의 모습을.
48년 재물 취득 힘드니 때를 기다려야.
60년 이웃 상하가 화합하면 편한 운.
72년 어렵다고 포기 말고 추진하면 성취.
84년 신중히 재난 대비하면 편안한 운세.
96년 험한 상태니 조급하지 말고 숙고를.
● 소
37년 원만히 처신하면 구설수 해소되고 성사.
49년 옛것 버리고 새 출발 유리하니 재정비.
61년 포기 말고 노력하면 귀인도 도와성사.
73년 학계 교육계 종사자는 좋으니 노력을.
85년 시기상조니 손재 조심하고 심신수련을.
97년 여성은 길하나 무모하면 실수할 수도.
● 범
38년 힘들면 냉정하게 포기할 것은 단호히.
50년 조급 하면 득보다 실이 크니 침착해야.
62년 장사 사업가는 소득 있고 횡재 할 수도.
74년 불편한 관계는 해결 될 수니 화합해야.
86년 어려움은 대비책 세워 극복하면 성취.
98년 여의치 않으니 하늘 뜻이라 믿고 자중을.
● 토끼
39년 실력 쌓고 내실을 기하면 성취한다.
51년 어려운 때니 차차로 해결되는 시운.
63년 재물은 계획대로 성사 않되니 자숙을
75년 막힘이 있어 속 태울 수니 참아야.
87년 업무상 이익이 있으면 말다툼해도 유리.
99년 이성은 잘 판단하고 신중히 처신이 길.
● 용
40년 기다리면 귀인도 나타나 도와주어 길.
52년 마음같이 안되니 현실을 직시해 처신.
64년 장애물 있어 성사 힘드니 급하지 말라.
76년 때를 잘 활용해 능력 발휘하면 성사.
88년 급하면 실수 할 수니 침착하면 성사 수.
00년 혼자하려 말고 상사 도움 받으면 해결
● 뱀
41년 자신에 맞는 정확한 행동 필요.
53년 내실 있게 차분히 추진하면 만사해결.
65년 혼자 서둘러도 소용없다 협동하면 길.
77년 동요 말고 안정되게 하면 풀려간다.
89년 신변 이동 변화는 서서히 진행해야 길.
01년 일 그르쳐 주위에 폐 끼칠 수니 조심.
● 말
42년 큰소리치지 말고 묵묵히 진행하라.
54년 성급하지 말고 기다리면 소원성취.
66년 운이 왕성하니 기회 잡아 추진해야.
78년 암울한 때니 방법 연구하며 기다려라.
90년 방해하는 이 있으니 경계하고 근신을.
02년 현자와 상의하고 불안하면 하지 말라.
● 양
31년 강한 운도 기우는 때니 체면 유지에.
43년 북쪽에서 이해관계는 불리하니 조심.
55년 직장 가정불화 생기니 화합으로 극복을.
67년 이루어질듯 한 일이 좌절될 수.
79년 공정하게 처리해야 뒤탈 없이 이롭다.
91년 거래 이성 관계는 가식이 많으니 조심.
● 원숭이
32년 괴로워 절망 말고 새 기획하며 기다려야.
44년 장기적인 안목과 인내로 추진해야.
56년 새 일 손대지 말고 내 주위 정리를.
68년 때 잘 맞추어 직업이나 이사하면 길.
80년 나쁜 때니 현명한 계획 세워 난제 풀라.
92년 바르게 해도 인정 않으니 참고 주시를.
● 닭
33년 인내와 꾸준한 노력만이 성공의 길.
45년 소망은 순조롭게 성사되니 노력을.
57년 친지도 도와주는 때니 이 기회 활용을.
69년 주거이동 변화 오니 확실한 판단을.
81년 주위 변화를 관찰해 대처해야 길.
93년 난처한 일 구설수도 사라지고 성사.
● 개
34년 무리한 추진 말고 유경험자 조언 참고.
46년 매매 재물 얻을 수니 서두르지 말라.
58년 화나는 일이 벌어져도 인화 화합이 최선.
70년 참고 노력하면 계획대로 성사되며 길.
82년 연상 여인 도움 있으면 해결책 나올 수.
94년 득이 있으면 양보 말고 남보다 앞서 해야.
● 돼지
35년 사교성 발휘해 대인관계하면 성사.
47년 안정적으로 시작하면 목표달성.
59년 양보 화합이 이별 절교 사고 막을 수.
71년 고생하고 실속 없으니 무리 말고 연구를.
83년 직장인은 승진 영전 명예 얻는 호운.
95년 이성으로 괴로움이 정에 약하면 위험.
일월철학원장 일월선사
