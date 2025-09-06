[오늘의 운세/9월 7일]

● 쥐 36년 들어오는 돈보다 쓸 곳이 더 많이 생기는 답답한 운세. 48년 처음부터 욕심내어 무리 말고 서서히 밀면 결국 성사. 60년 불만 해소하고 상호 화합에 힘쓰면 소원 성사. 72년 계획과 소망은 순조롭게 이루어지고 가정은 태평하리라. 84년 늦게 소망 이루어지니 게으름피지 말고 착실히 진행해라. 96년 인내로 노력하면 주위사람 도움 받아 손재는 피한다.
● 소 37년 고민 해결되고 친지 상사의 도움으로 발전하는 운세. 49년 공명한 처리가 길하고 신규 사업 확장은 절대금물. 61년 화재나 도난에 주의하라 주위사람에 의한 피해를 조심. 73년 기량이 충분하니 어려운 일도 도전하면 풀어지리라. 85년 남성 상대하는 여성은 마음먹은 대로 추진해도 유익. 97년 실천하는데 난관이 있어도 결국은 성사되고 발전이.
● 범 38년 우환 질병 고통 등 액난에 대비하는 지혜가 요구됨. 50년 복이 오니 어려워도 노력하면 귀인도 도와 소망 성취. 62년 자칫 일 그르쳐 주위 사람에게 폐 끼칠 수니 조심을. 74년 여성은 활발히 움직이면 주위 협조도 받아 성취할 수. 86년 서로 단합하며 영업 판매하면 서서히 풀어지는 운세. 98년 적은 노력으로 큰 이익 얻으니 밀어붙여야 큰 성과가.
● 토끼 39년 쓸데없는 계획에 시간허비 말고 가능한 계획에 집중을. 51년 현재는 편안하지 못하니 화목으로 노력하며 인내해야. 63년 이익은 공평하게 분배하여 분쟁 막아야 더 큰 이익이. 75년 치밀한 연구 분석 후에 추진하면 유리하게 진행될 수. 87년 끝맺음 없이 벌려만 놓지 말고 노력해 결말내야 길. 99년 조급히 서두루지 말고 차근차근 노력해 나가면 성취된다. ● 용 40년 과오를 너무 탓하여 화합 깨지 말고 화목해야 길운으로. 52년 성실히 노력하며 지인 친구에게 도움 요청하면 협조. 64년 사업 취업은 될듯하면서 연기되니 인내로 기다려야. 76년 노력하면 어려움은 해결되고 재기하니 침착 하라. 88년 윗사람 도움을 받으면 곤란한 문제와 소원은 해결. 00년 계획하고 소망하는 일은 열심히 노력하면 성취 운.
● 뱀 41년 성급한 마음에 과욕부리면 실패를 자초할 수니 침착히. 53년 내가 최고라고 권위세우면 주위에 따돌림 받으니 주의를. 65년 끈기 있게 밀고가면 기대 이상의 목표도 성사할 운. 77년 무리하게 크게 벌리지 말고 신중히 내실을 추구해야. 89년 잘된다고 무리하게 확장은 금물이고 절재하며 내실을. 01년 착실히 순서에 따라 추진하면 계획대로 성사.
● 말 42년 오만한 행동과 과욕은 금물이며 정신 명예는 길함. 54년 계약 매매는 너무 성급하지 말고 잠시 판단하며 처리요. 66년 불길한 운이니 모든 계획은 잠시 보류하고 숙고하라. 78년 쉽게 풀리지 않으나 노력하면 늦게 해결 실마리가. 90년 겸허한 자세로 친지 동료 간에 유대 강화해야 유리하다. 02년 급히 변동이나 개혁 하지 말고 현재를 더 발전이 유리.
● 양 31년 집안 화목에 신경 쓰며 금전 손실에 조심해야할 때. 43년 심신 안정이 안 되니 방황 말고 침착히 처신하라. 55년 시작하면 잘 풀리는 운이니 서두르지 말고 밀라. 67년 갈등 풀고 협력하면 신규 사업도 추진할 수 있는 때. 79년 구하는 재물은 들어오지 않고 헛심 만드니 조금 참아라. 91년 바쁘게 처리하면 큰 실수가 생기니 잠시 천천히 하라.
● 원숭이 32년 목적을 위해서 부지런히 단련하고 노력하면 성사된다. 44년 우연히 일이 잘 풀려 갈 상이니 부지런히 노력하라. 56년 재물은 불어나고 기쁨이 크며 하는 일은 막힘이 없다. 68년 일은 성사되기 어렵고 막히니 조용히 새 방법 연구하라. 80년 은인이 변신하는 상황 올수니 헛수고 말고 해결책을. 92년 현재에 만족해야 욕심으로 망동하면 공든 탑 무너진다.
● 닭 33년 재물은 고생만하고 별로이며 성사되는 일이 적다. 45년 단비로 만물이 소생하니 즐겁고 귀인도 돕는다. 57년 명예 얻는 호기니 좋은 선배나 친지 귀인을 만나라. 69년 마찰이 생길 수니 온화하고 조화롭게 처신해야 성사될 수. 81년 주저하지 말고 대인관계 잘하며 처신하면 기쁨이. 93년 현실파악에 우선하여 행동하고 주변인물과 협조해야 길.
● 개 34년 북쪽방향에서 이해관계 성사는 아주 불리하니 조심하라. 46년 마음의 동요를 잡고 안정되게 처신하면 풀려갈 운세. 58년 내 재주 믿고 함부로 설치다간 실패 맞볼 수니 겸손히. 70년 선배 친지의 충고 받고 실천하면 소망은 무난히 성취. 82년 시작이 좋으면 성공하고 나쁘면 큰 후회하니 조심. 94년 상대와 경쟁도 확실하면 이길 수 있으니 기회 잡아라.
● 돼지 35년 주거이동 지인절교 등 변화가 오니 확실한 판단으로. 47년 일이 잘될 수 있는 운이니 만족한 기쁨이 올 수. 59년 귀인도 도우니 겸손히 즐겁게 추진하면 발전이. 71년 여성은 길한 운세이나 고집으로 무모하면 실수도 있다. 83년 강한 행동은 피하고 마음을 감동시키는 처신이 필요. 95년 이성문제로 난처한 일 당할 수니 화합에 신경 써야 길.
