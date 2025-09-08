[오늘의 운세/9월 8일]

● 쥐
36년 난제가 풀리며 목표 했든 일이 성취.
48년 무리하지 말고 기다리는 자세로.
60년 상황 변화 따라가면 재물 생길 수.
72년 현재를 직시해 차분히 처신해라.
84년 교제 때 속임 여부 판단해 처신해야.
96년 해결할 문제 있으면 여성 협조가 길
● 소
37년 고생 끝에 영화가 오니 열심히 추진을.
49년 수입 지출에 균형 유지하고 손실 조심.
61년 어렵다고 술로 풀지 말고 노력하면 길.
73년 장사 어렵고 일은 성사 안되니 참아야.
85년 분발해 매진하면 뜻 이루고 풍족하다.
97년 이성과 복잡한 관계 형성 되니 집착 금물.
● 범
38년 무리하면 손해 보니 착실히 추진해야.
50년 옳은 의견 수렴하고 따라야 행운 온다.
62년 유흥 자제하고 본업에 충실하면 성사.
74년 남의 의사도 참고하며 처신하라.
86년 내 역할만 충실히 하면 가정화목하다.
98년 여성 도움 받으면 풀리며 목적 성사.
● 토끼
39년 동정심으로 해주면 손재도 따를 수.
51년 차근차근 추진해가면 성사되리라.
63년 송사수니 상황판단 잘하고 추진해야.
75년 아래 사람 의견 수렴해 정확히 판단을.
87년 예의 지키고 분쟁 피하며 친지와 상의를.
99년 마음잡고 노력하면 신망 얻어 성사.
● 용
40년 필요한 이 있으면 협조 가르침 받아라.
52년 약간 변동 있어도 잘 대처하면 무난하다.
64년 좋은 계획 확실히 서둘러 매진하면 성취.
76년 봉사 희생으로 사회에 공익 주면 후에 길.
88년 약속 계획이 어렵게 되니 계약 확인을.
00년 윗사람 조언 시행하면 해결될 수.
● 뱀
41년 고달프고 힘든 때니 해결책 연구를.
53년 주위사람에 혜택 주어야 끝내 편하리라.
65년 성실하면 승진 영전의 기회가 올수.
77년 힘든 문제 풀리는 때니 말보다 실천을.
89년 중단하면 노력 허사되니 완수해야 성취.
01년 책임 피하지 말고 착실히 처리하라.
● 말
42년 주위사람 협조와 협력 받으면 소원성취.
54년 난처한 일은 윗사람 조언 받으면 길.
66년 주위 뜻을 이해하고 처리하면 성사.
78년 위험 느끼면 그 자리 피하는 것도 상책.
90년 여성은 협조 받으면 오히려 득이 된다.
02년 난관이 있어도 결국 성사되고 발전이.
● 양
31년 새 일은 나쁘면 포기해야 송사 피한다.
43년 즐거운 일 생기며 계획은 성취할 운.
55년 목표를 확실히 밀고 나가면 성취.
67년 약속한 일이 예상보다 순조롭게 풀릴 수.
79년 차분히 움직이며 차기를 기획하라.
91년 주위 미움 사는 일을 억제하면 즐거움이
● 원숭이
32년 오만하면 잘되든 일도 깨지니 겸손히.
44년 여성 가족 걱정은 탓 말고 사랑으로.
56년 이성으로 인해 손재 볼 수니 조심해야.
68년 모략하는 이 많으니 대인관계에 최선을.
80년 영전 승진하는 운이니 최선 다해 노력을.
92년 직장 사회활동 크고 넓게 추진을.
● 닭
33년 현재 안주 말고 미래 대비하는 처신을.
45년 운이 가니 현재 유지하고 배신 수 조심.
57년 윗사람 지도 받고 지혜 발휘하면 성취.
69년 가족과 더욱 활기찬 생활에 힘써야.
81년 문서착오나 시비구설 수니 확실히 해야.
93년 난처하게 될 수니 본분 알고 처신을.
● 개
34년 반복해 추진하면 결국 해결되는 운.
46년 아랫사람 사랑하고 가정 화목에 노력을.
58년 재물은 좋으니 노력하고 낭비는 금해야.
70년 안정을 유지하며 추진하면 소망 성취.
82년 너무 과하면 균형 무너지니 정도 지켜라.
94년 난처한 문제도 귀인이 도와 해결되는 운.
● 돼지
35년 너그러운 자세로 처세하면 뜻한 바는 성사.
47년 어려운 일 발생하니 정리할 것은 빨리.
59년 계획이 다르게 풀리니 대처하면 길로.
71년 사적 일보다 공적 일이 이익이 있다.
83년 주관을 확실히 세워 밀면 끝내 성사.
95년 친구를 원하는 이성은 기회 잡아야.
일월철학원장 일월선사
