[오늘의 운세/9월 9일]

● 쥐
36년 상승 운이니 귀인도 도와 성공 운.
48년 서두르면 실패 침착히 처리하면 성취.
60년 망설이지 말고 과감히 투자하면 이익이.
72년 까다롭게 따지지 말고 칭찬하는 처신을.
84년 소식오고 소원은 해결되어 즐거울 운세.
96년 확실한 결단으로 노력하면 소원달성.
● 소
37년 지출이 크게 되니 뒤로 미루고 쉬어라.
49년 신병 사고 가정에 힘든 일 생기니 조심.
61년 출행 삼가하고 질병과 구설 조심해야 길.
73년 막히고 침체되니 해결 방법 깊이 생각을.
85년 품위 유지하려면 현재 일에 최선 다해야.
97년 음주 운전 조심해야 관재구설 피함.
● 범
38년 마음대로 하지 말고 상의해 처리해야.
50년 업무로 말다투어도 정당하면 유리하다.
62년 예의 바르게 하고 근엄한 자세 취해야 길.
74년 재수 길해 협동하는 업종은 발전 운세. .
86년 판매 영업은 말만 잘하면 성사되는 호기.
98년 이성 관계는 갈등이 발생 할 수 화합을.
● 토끼
39년 힘들어도 포기 말고 새 방법을 강구하라.
51년 인덕으로 크게 행동해야 성취 할 수.
63년 성급하면 실물수 천천히 처리해야 길.
75년 과음하면 실수하니 여성 상대는 조심을.
87년 대인관계를 원활히 하면 행운이 온다.
99년 내 스스로 앞을 보는 현명한 처신을.
● 용
40년 무모하게 덤비지 말고 인내로 연구를.
52년 불우 이웃 도우며 선행해야 복 올수.
64년 말보다 실천해 임무완수하면 성공.
76년 굳게 밀면 명예 얻고 난제 직장도 성사.
88년 힘들면 새 계획 세워 추진하는 것도 유리.
00년 분수 넘치게 계획 말고 실속 차려야.
● 뱀
41년 가벼운 병도 가볍게 보지 말고 치료를.
53년 유혹에 속지 말고 노력하면 이루어진다.
65년 귀인 만나 즐거운 일 생길 수니 말조심.
77년 힘들어도 끝까지 밀어야 손해 피한다.
89년 절도 지키면서 능력에 맞게 행동해야.
01년 해결 안되든 일 적극 밀면 성사될 운.
● 말
42년 시대 흐름에 편승하면 곱절 이득 올 수.
54년 끈기로 장애물 제거하고 추진해야.
66년 파란이 밀려와 수모 당할 수니 경계를.
78년 사업 장사는 성사할 운세니 급하지 말라.
90년 서두르지 말고 때를 잘 선택해야 길함.
02년 무리한 처신은 상해 사고 발생할 운.
● 양
31년 모함 질시 조심하고 정확한 계획 세워라.
43년 공동목표를 힘 합해 노력하면 형통.
55년 적은일 길 큰일은 불리하니 숙고를.
67년 고통 사라지며 새 희망 싹틀 수 있는 운.
79년 신변 변동 수가 있으니 깊이 생각해 처신을.
91년 과욕 탐욕은 금물 인내하여 차기를.
● 원숭이
32년 직분 넘치는 일 믿을만한 이을 내세워라.
44년 성사되었다고 망동하면 재난 당할 수.
56년 내 재주 믿고 설치다간 실패 맞볼 수.
68년 금주하고 노력해야 귀인도 도움 준다.
80년 가정불화 수니 가족 친지간 양보 사랑을 .
92년 구설수에 빠질수니 이성 관계 문서 조심. .
● 닭
33년 안정 유지하려면 서로 협조 화합해야
45년 사업은 즉시 풀어지지 않으니 노력해야.
57년 지인과 협의 처리하면 소원 성취 운.
69년 내 힘으로 문제 해결하는 용기를.
81년 손재와 사기에 말려들 수니 조심.
93년 서비스 접객업 종사원은 유리한 호기.
● 개
34년 공정하게 처리하면 명예와 발전도.
46년 확실한 소신으로 추진하면 지인도 협력.
58년 자금유통 면밀히 검토하여 수정을.
70년 유리한 입장 택하라 잘못 택하면 손해
82년 서두르지 말고 주위와 친교하며 진행을.
94년 무리 말고 변화에 적응하며 서서히.
● 돼지
35년 일은 마음대로 되지 않고 어려움이 많다.
47년 대인관계 좋게 유지하고 바삐 움직여야.
59년 도와준다고 받지 말고 상황 파악한 후에.
71년 공공기관 관청 일은 유리하니 추진 요.
83년 내부에 반감 있으니 주의 다툼 피해야.
95년 시험 승진 취업은 노력하면 성취될 운.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0