[오늘의 운세/9월 10일]

● 쥐 36년 장애물이 막아도 끈기로 하면 성취. 48년 잘 풀리지 않으니 심신 연마해야. 60년 불만자도 정당하면 따르니 옳은 일을. 72년 시작은 고통 있어도 추진하면 성취될 수. 84년 겸손한 태도로 계획 밀면 해결 될 수. 96년 달콤한 말에 속으면 송사 구설수가.
● 소 37년 고통 참고 자신의 본분 지켜야 길. 49년 과신해 무리하지 말고 협동해야 성공. 61년 좋은 길로 끌어주는 이 만나면 성취 수. 73년 사업 이득이 따를 수니 상대와 믿음을. 85년 귀인 도움 받고 처리하면 결실이 크다. 97년 답답해도 참으며 기다리면 길운이. ● 범 38년 허욕에 맹종 말고 차분히 추진해야. 50년 말에 현혹되어 속으면 손재 당할 수. 62년 협동하면 동업 이사 사업은 번창한다. 74년 즐거운 마음으로 도우면 복 온다. 86년 말조심 해 화 피하라 언쟁 벌어질 수. 98년 즐겁다고 향락에 빠져 어려워 질 수. ● 토끼 39년 무조건 책임 다해야 신임 얻는다. 51년 참고 성실하면 결국 성취 될 수도. 63년 큰소리치지 말고 성취 빌며 기다려야. 75년 겸손한 태도로 성실하게 밀면 해결. 87년 욕심내지 말고 겸손하면 편안하고 길. 99년 이성문제로 번민하게 되니 화목으로.
● 용 40년 가정이 편안하면 즐거움이 많을 수. 52년 해결하려 노력해도 성사 없고 손실이. 64년 매매 이권은 호조건으로 성사될 수. 76년 앞 보는 안목으로 착실히 기반 닦아라. 88년 부드럽게 처리하면 편안한 운이 된다. 00년 지성으로 정성껏 추진하면 결실이.
● 뱀 41년 분수에 맞는 계획을 세워 노력을. 53년 근면 성실하면 귀인도 상봉 운. 65년 시운이 형통하니 때를 기다려 추진을. 77년 주변이 막혀 풀어지지 않으니 연구를. 89년 계획 실천할 수 있는 좋은 때니 실행을. 01년 소망과 계획 이루어지고 기쁜 일 있다.
● 말 42년 내실 기하며 가정 안락에 더 힘을. 54년 과감히 도전하면 목적 달성하는 운. 66년 무리하지 말고 순리대로 해야 유리. 78년 신규 사업 확장은 치밀한 계획이 길. 90년 다투지 말고 화합해 즐거움 만들어야. 02년 남의 말 믿어 손해 보니 조심해야.
● 양 31년 친지 협력자 잘 판단해야 손해 볼 수도. 43년 주위 의식하지 말고 내일만 해야 이득이. 55년 신진대사 필요하면 수정해 새 활로를. 67년 개혁이 필요하면 서서히 해야 길. 79년 노력하면 어려움 없이 이루어진다. 91년 믿었든 사람 변절에 후회 말고 방지를. ● 원숭이 32년 힘들어도 자신 있게 나가면 이루어짐. 44년 작은 노력으로 이익 크니 인내 분발을. 56년 가정불화 조심해야 고난과 고민 피한다. 68년 유능한 직원 능력 인정하고 감싸주어야. 80년 학문 창작은 좋은 때니 노력하면 성취. 92년 뜻 맞는 사람과 협력하면 성사..
● 닭 33년 사리를 정확히 판단해서 처신하라. 45년 상대와 경쟁도 이길 수니 도전을. 57년 순서대로 추진해가면 점차 발전할 운. 69년 주위의견 수렴하며 추진해야 성사. 81년 가뭄에 단비 오니 추진하는 일 성취. 93년 게으르면 실패 부지런하면 복록이 증가.
● 개 34년 상대 의견 존중하고 겸손히 참아야 길. 46년 선배나 윗사람 도움 얻으면 문제 해결. 58년 친지 동료 간 다투지 말고 화목해야 행복. 70년 서류상 유리하게 되니 검토 후 처리하라. 82년 거래는 계약과 결과가 달라질 수니 주의. 94년 마음 주지 말라 이로 인해 고생 클 수. ● 돼지 35년 가정화목 노력하고 화합해 안정 기하라. 47년 행동에 신중 기하여 실물수 손재 조심. 59년 풀릴듯하던 일이 지연되니 잠시 인내를. 71년 위만 보지 말고 아래 보는 순박한 자세를. 83년 사고나 음주 등 뜻밖의 일에 조심해야. 95년 의견차로 풀리면 연상 여성 개입이 유리.
댓글 0