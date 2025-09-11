[오늘의 운세/9월 11일]

● 쥐

36년 귀인 도우니 즐겁게 추진하면 발전이.

48년 나태하면 실패 부지런하면 성취된다.

60년 흉이 길로 변하니 옳게 처신하면 형통.

72년 직원 포용하며 의견 경청해 추진해야.

84년 과한 욕심 쫒다 실망하니 안정하라.

96년 말만 하지 말고 실력 보여 인정받아라.



● 소

37년 감언이설 주위하고 상황변화에 대처해야.

49년 추진하고 싶으면 망설이지 말고 노력을.

61년 끝까지 밀면 상승 운 잡고 물러서면 불리.

73년 소인 득세하니 대인은 저자세로 자중해야.

85년 해결 힘들고 막히니 침착하게 나가야.

97년 힘들어도 계속 밀면 결국 성공한다.



● 범

38년 한발 쉬어라 망동하면 더 어려워진다.

50년 비협조자는 배제하고 추진해야 성사.

62년 의견대립으로 수고만하고 소득은 없다.

74년 주위 의견 듣고 처리하면 인기업 유리..

86년 결심을 추진하라 성취의 즐거움도 있다.





● 토끼 98년 어려워도 능력 발휘하면 운세 좋아진다.

39년 귀인 만나면 놓치지 말고 찬스 잡아야.

51년 주위 도움 없으니 내가 개척해야 성사.

63년 책임 착실히 처리해야 신망 득도 크다.

75년 외부보다 가정 신경 쓰고 구설수 피하라.

87년 과욕 고집하면 손실 입으니 조심 요망.

99년 빠르게는 어렵고 늦게 성사되니 참아야.



● 용

40년 이사 등 변동 예상되니 현명히 판단을.

52년 내복으로 잘된다고 과신 말고 협조 받으라.

64년 여성과 거래는 결과가 신통치 않다.

76년 적은 노력으로 배 이익 있으니 연구를.

88년 명예 승진은 유리 궁금한 소식은 올 수.

00년 성공 실패 반복되니 급하지 말고 차분히.



● 뱀

41년 주위 상황 신경 쓰지 말고 내일만하라.

53년 소망 성취하는 운 순리적으로 풀어라.

65년 남 의식 말고 성실히 실속 찾아야.

77년 큰 재물 욕심내 적은 재물 소홀 말라.

89년 거래 시는 사기성 여부 잘 판단을.





● 말 01년 포기 말고 멀리보고 힘차게 밀어라.

42년 변화 있으니 조건 잘 살펴 움직여야 길.

54년 소망은 늦게야 이루어지니 기다려야.

66년 독단적 계약 금물 재물은 침착하면 성취.

78년 공정히 처신하면 영전 승진 기회 올수.

90년 흥분 말고 언행일치되게 행동해야 길.





● 양 02년 때가 아니니 인내로 힘 길러 추진해야.

31년 대인관계 좋으나 끝에 깨지는 경우 조심.

43년 상대 의견 참고를 내주장 고집하면 실패.

55년 노력해도 잘 안 풀리니 편하게 추진을.

67년 난관 처하면 주위 협조 구하면 해결 수.

79년 겉과 속이 다르니 거래는 조건 분석을.

91년 구설수로 근심걱정 생기니 조심 요.



● 원숭이

32년 내실 기하고 각종사고 주의하라.

44년 좋게 해결한다는 마음이 필요한 때.

56년 미래보는 안목으로 신중한 처신을.

68년 노력하면 성사되니 열심히 해야.

80년 잘 풀릴 수니 망설이지 말고 추진을.

92년 함정 빠질 수니 욕심내 다투지 말라.



● 닭

33년 서로 밀고 당겨주면 소원은 배로 성취.

45년 불만자도 정당하면 따르니 바르게 해야.

57년 자신 믿고 무모하면 뜻밖에 재난이.

69년 여유롭게 하면 적게는 이루어 질 수.

81년 수심도 사라지고 일이 성사되는 운.

93년 여성은 남성과 협조하며 활동하면 길.



● 개

34년 사적 정으로 해주면 후회 손재 따를 수.

46년 정확히 하라 나쁘면 결과가 안 좋다.

58년 직장 직업 변동 수니 잘 판단해 처신을.

70년 계획 추진하는 때니 침착히 밀어야.

82년 문서 문화 출판은 유리하게 성사.

94년 좋은 기회니 이를 활용하는 지혜를.



● 돼지

35년 노력이 빛 발하는 때니 기쁨이 크다.

47년 여유롭게 기다리면 편안해질 운세.

59년 헌신 봉사하는 직업은 즐거움이 크다.

71년 고민 말고 선배 도움 받으면 풀려간다.

83년 갈등 분쟁이 예상되는 때니 입조심하라.