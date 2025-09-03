영부인 등장에 들썩…세계 미술 수도는 지금 ‘키아프리즈’

두 행사 30여 개국 300개 갤러리 참가
프리즈는 인산인해, 키아프는 한산
이전과 달리 판매 속도 더딘 온도차
프리즈는 6일까지, 키아프는 7일까지 개최
올해로 4회째를 맞은 ‘키아프리즈’가 예년과 다른 풍경으로 들썩였다.
3일 서울 코엑스에서 국내 최대 아트페어 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL)’과 세계 3대 아트페어 ‘프리즈 서울(Frieze Seoul)’이 동시에 막을 올리면서, 서울은 하루아침에 세계 미술의 수도로 변모했다.
이날 오전 11시 개막식에 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 참석해 VIP들과 함께 부스를 공식적으로 둘러본 것은 이번이 처음이다. 양복 차림 경호원들과 함께 등장한 영부인은 현장을 단번에 술렁이게 만들었다. 미술과 권력, 사회적 시선이 교차하는 상징적 장면으로 기록됐다.
반면 오세훈 서울시장은 영부인과 짧게 악수를 나누었을 뿐, 함께 전시장을 돌거나 기념촬영에 동석하지 않았다. 대신 별도로 부스를 둘러보며 현장에서는 미묘한 뒷말이 흘렀다. 영부인의 존재감이 행사 중심을 장악하면서 서울시장의 분리된 행보가 더욱 부각된 셈이다.
두 행사는 글로벌 거장부터 신예 작가까지 총 300여 개 갤러리가 참여했다. 올해도 ‘한 지붕 두 가족’ 형태다.
프리즈 서울은 30여 개국 120여 개 갤러리가 참가해 ‘프리즈 마스터스’, ‘포커스 아시아’ 섹션을 통해 글로벌 미술시장의 깊이와 다양성을 드러낸다. 가고시안, 글래드스톤, 타데우스 로팍, 화이트 큐브 등 세계적 갤러리와 함께 아라리오, 국제갤러리, 갤러리 현대 등 한국 주요 화랑이 K아트를 뽐낸다.
올해 28개국 120여 개 갤러리 중 다수가 아시아 갤러리이며, 특히 한국 갤러리 31곳이 참여했다. 후원사인 LG OLED 라운지에서는 고(故) 박서보를 기리는 특별전을, 도이치뱅크는 글로벌 리드 파트너로 참여해 BMW 아트카를 전시했다.
한국화랑협회 주최로 열리는 키아프 서울은 200여 개 갤러리가 참여해 국내 최대 규모를 자랑한다. KB금융그룹이 리드 파트너로 나섰으며, 신진 작가 발굴은 여전히 키아프의 강점이다. ‘Kiaf PLUS’ 섹션에서는 대만 아르트민 갤러리가 눙수안 청의 연극적 이미지를, PBG가 포브스 ‘30세 미만 30인’에 선정된 이희조의 작업을, 아줄레주 갤러리가 스페인계 이탈리아 작가 비아니의 회화를 선보인다.
또한 한·일 수교 60주년 기념 특별전 ‘리버스 캐비닛’과 인천공항·서울시 연계 미디어아트 프로젝트도 마련돼 아트페어의 외연을 확장했다.
개막 이후 키아프리즈의 온도차는 다르게 나타나고 있다. 프리즈 서울에는 여전히 사람이 붐비며 국제적 화제를 입증하는 반면, 키아프 서울은 상대적으로 쾌적한 관람 풍경을 보여준다.
“이 날만 기다렸다”며 오픈런까지 이어졌던 2~3년 전과 달리, ‘키아프리즈’의 판매 실적은 해마다 하향세를 보이고 있다. 해외 유명 갤러리들 역시 10억 원대 고가 작품 대신 수천만 원대 중저가 작품을 내놓으며 전략을 조정했다.
개막 직후부터 작품에 ‘딱지’를 붙이며 열기가 치솟던 과거와 달리, 불황이라올해는 판매 속도도 한결 느리다. 국제적 네트워크와 현지 시장의 결이 교차하는 현장이지만, 성적표는 며칠 뒤에야 드러날 전망이다.
한편 영부인으로서는 이례적으로 키아프리즈를 찾은 김혜경 여사는 작품을 구매하지 않은 것으로 알려졌다.
프리즈 서울은 6일까지 코엑스 3층 C, D홀, 키아프서울은 7일까지 코엑스 A, B홀과 그랜드볼룸에서 이어진다.
