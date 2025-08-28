발해 황실 문왕 황후·간왕 황후 무덤 확인

중국 문물출판사 ‘용두산 발해왕실묘지: 1997, 2004-2005, 2008년 발굴보고’ 발간
해 제3대 문왕의 황후 효의황후와 간왕의 황후 순목황후의 무덤과 묘비 자료 수록
발해 제3대 왕 문왕의 황후 효의황후와 왕 간왕의 황후 순목황후의 묘덤 발굴 보고서가 중국에서 뒤늦게 공개됐다.
동북아역사재단은 최근 중국에서 오랫동안 공개되지 않았던 발해 제3대 문왕의 황후 효의황후와 간왕의 황후 순목황후의 무덤과 묘비 자료가 수록된 발굴보고서가 출간됐다고 .28일 밝혔다.
‘용두산(龍頭山)발해왕실묘지: 1997, 2004-2005, 2008년 발굴보고’라는 제목의 이 보고서는 길림성문물고고연구소, 연변조선족자치조문물보호중심, 길림대학 고고학원, 화룡시문물관리소가 작성한 보고서로 중국 출팜사 문물출판사가 지난 6월 발간했다.
이 보고서에 따르면 두 묘비는 발해 전기 고분군인 중국 허룽(和龍) 용두산(龍頭山) 발해 왕실 고분군에서 발견됐다.
효의왕후 묘비에는 “황후 울씨는 본래 하신향의 사람이다.(皇后欎氏者, 本夏神鄉人也.). 용천(상경 용천부)에 도읍을 정하고…황후로 세웠다.(定都龍泉, … 立爲皇后), 우리 황제의 성스럽고 밝은 교화… 리 황후의 현명하고 지혜로운 계책(我皇聖明之化, …我后賢智之猷”, 보력 2년(775) 2월 5일 무진에 문사당 측침에서 돌아가시니, 춘추 50세이다 성스러운 주인께서 상심하시고 그해 겨울 10월 24일 갑신에 진릉대로 천장하니 예이다.(寶曆二年二月五日戊辰, 薨於文思堂側寢, 春秋五十愛… 聖主傷心, … 其年冬十月廿四日甲申, 遷葬於珍陵台禮也.)”이란 내용이 담겼다.
순목황후 묘비에는 “간왕의 황후 태씨이다.(蕳王皇后泰氏也) 연평 2년(?) 4월 24일에 선비(거란) 불이산 언덕에서 돌아가셨다.(以延平二年四月卄四日崩, 殞于鮮卑不易山原) … 건흥 12년(829) 7월 15일에 ▨릉으로 옮겨 모시니 예이다.(建興十二年七月十五日, 遷安▨陵, 禮也. 부친의 이름은 흥절로 중대성 우상이다.(父諱興節, 爲中臺右相)”이란 내용이 있다.
이곳에 1980년 문왕의 넷째 딸 정효공주의 무덤과 묘비가 발견된 바 있다.
정효공주와 효의황후, 순목황후의 묘비 발견으로 룽터우산 고분군이 문왕 일가의 왕실 고분군임이 밝혀졌다.
재단 관계자는 “이번 발굴보고서는 발해 무덤과 유물 등 고고학 연구뿐만 아니라 고왕 대조영, 무왕 대무예, 문왕 대흠무 등의 무덤 위치 추정과 발해의 황제국 체제, 상장의례, 왕실 혼인 관계 등 역사 연구에 크게 기여할 것”이라고 말했다.
동북아역사재단은 오는 9월 5일 재단 소회의실에서 이번 발굴보고서를 종합적으로 분석하는 보고회를 개최할 예정이다.
