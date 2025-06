제이홉, 日 교세라 돔 오사카서 亞 투어 성료…8만명 운집

13~14일 고양종합운동장 주경기장서 투어 앙코르

ⓒ뉴시스

2일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 제이홉은 지난달 31일과 전날 일본 교세라 돔 오사카에서 연 ‘제이홉 투어 ’호프 온 더 스테이지‘ 인 재팬(j-hope Tour ’HOPE ON THE STAGE‘ in JAPAN)’으로 아시아 투어 피날레를 장식했다.매진된 양일 공연엔 8만명이 운집했다. 또 이번 공연은 전 세계 70개 국가·지역의 영화관에서 동시 생중계됐다.이날 제이홉은 교세라 돔을 가득 메운 관객들의 뜨거운 환호 속에 등장해 첫 솔로 앨범 ‘잭 인 더 박스(Jack In The Box)’의 수록곡 ‘왓 이프(What if)…’, ‘판도라스 박스(Pandora’s Box)‘ 등을 연이어 선보였다.그는 “여기가 해외 투어의 마지막 도시다. 이번 공연을 여러분과 함께할 수 있어서 정말 영광이다. 오늘 최고의 시간을 보내자”라며 에너지를 끌어올렸다.스페셜 앨범 ’호프 온 더 스트리트(HOPE ON THE STREET) VOL.1‘의 수록곡으로 꾸려진 무대에서는 제이홉의 스트리트 댄스가 절정을 이뤘다. 또한 올해 3월 발표한 ’스위트 드림스(Sweet Dreams)(feat. Miguel)‘와 ’모나리자(MONA LISA)‘에서는 상반된 분위기의 퍼포먼스로 관객들의 몰입을 높였다.

방탄소년단의 히트곡 메들리는 교세라 돔에 열기를 더했다. ’마이크 드롭 - 재패니즈 버전-(MIC Drop - Japanese ver.)-‘, ’뱁새(Japanese ver.)‘ ’병‘ 무대가 시작되자 공연장은 폭발적인 함성과 관객들의 완벽한 응원법으로 들썩였다.’호프 온 더 스테이지‘는 제이홉이 데뷔 12년 만에 선보인 첫 솔로 월드투어다. 공연명인 ’호프 온 더 스테이지‘는 ’무대 위의 제이홉‘을 의미함과 동시에 희망, 소원, 꿈 등 그가 바라는 모든 것들이 무대에서 실현된다는 뜻을 담고 있다.한편 제이홉은 오는 13~14일 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 앙코르 콘서트 ’제이홉 투어 ‘호프 온 더 스테이’ 파이널(j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL)‘을 연다. 13일 오후 1시에는 새로운 디지털 싱글 ’킬린 잇 걸(Killin It Girl)(feat. GloRilla)‘을 발표하고 앙코르 콘서트에서 무대를 처음 공개한다.[서울=뉴시스]