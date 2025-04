콜드플레이 내한 공연 스페셜 게스트로 무대 올라

ⓒ뉴시스

23일 쯔위는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 ‘Opening stage vibes. thanks for letting us be part of it!’(오프닝 스테이지 분위기. 우리가 그 일부분이 될 수 있게 해줘서 감사합니다)라는 글과 함께 사진을 여러 장 올렸다.사진 속 쯔위는 양갈래 머리를 한 채 자연스러운 자세와 다양한 표정으로 카메라를 응시했다.다른 사진에서는 길쭉한 팔다리와 압도적인 비율로 늘씬한 몸매를 드러냈다.쯔위의 사진을 본 팬들은 “무척 아름답다. 게다가 멋있다” “의상이 잘 어울린다. 당당하고 자신감 넘치는 모습이 보기 좋다” 등의 댓글을 남겼다.

한편, 트와이스는 세계적인 브릿팝 밴드 ‘콜드플레이(Coldplay)’가 8년 만에 여는 두 번째 내한 공연에서 스페셜 게스트로 무대에 섰다.이날 트와이스는 열 곡을 들려주며 단순히 게스트가 아니라 콜드플레이 페스티벌에 서브 헤드라이너 같은 느낌을 풍겼다.트와이스는 이날 포함 콜드플레이 이번 여섯 차례 내한 공연 모든 날에 스페셜 게스트로 나선다. 18·19·22·24일 무대에 이미 올랐고, 25일에도 공연한다.[서울=뉴시스]