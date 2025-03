ⓒ뉴시스

민호는 지난 16일 필리핀 마닐라 뉴 프론티어 시어터에서 단독 콘서트 ‘민 : 오브 마이 퍼스트 인 마닐라’(MEAN : of my first IN MANILA)를 개최했다.이날 공연에서 민호는 ‘콜백’(CALL BACK), ‘놓아줘’(Chase), ‘스테이 포 어 나이트’(Stay for a night), ‘하트브레이크’(Heartbreak), ‘유드 유 마인드’(Would You Mind) 등 그간 선보인 다양한 솔로곡으로 분위기를 끌어올렸다.민호는 이날 공연에 앞서 ABS-CBN 뉴스, 필리핀 스타 등 현지 주요 매체들과 만나 기자회견을 진행했다.첫 아시아 솔로 투어를 마친 민호는 오는 22일 인천SSG랜더스필드에서 진행되는 SSG랜더스와 두산베어스의 2025시즌 개막전에 출격해 4년 연속 SSG랜더스의 승리 기원 시구자로 나설 예정이다.

또 다음 달 5일 예술의전당 자유소극장에서 개막하는 연극 ‘랑데부’의 태섭 역을 맡아 두 번째 연극 무대에 오른다.[서울=뉴시스]