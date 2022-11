있지, 美 8개 도시 투어 성료…내년엔 아시아로

그룹 있지(ITZY)가 미국 8개 도시 투어를 성료했다.17일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 있지는 지난달 26일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 29일 피닉스, 11월 1일 달라스, 3일 슈가랜드, 5일 애틀랜타, 7일 시카고, 10일 보스턴, 13일 뉴욕으로 이어지는 월드투어 ‘체크메이트(CHECKMATE)’ 미국 공연을 성황리에 펼쳤다.이번 미주 투어는 예매 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록했다. 있지는 ‘마.피.아. In the morning(인 더 모닝)’을 비롯해 ‘달라달라’, ‘아이씨(ICY)’, ‘워너비(WANNABE)’, ‘낫 샤이(Not Shy)’. ‘로꼬(LOCO)’, ‘스니커즈(SNEAKERS)’ 등 히트곡 메들리를 선보였다.지난달 발표한 선공개 영어 싱글 ‘보이즈 라이크 유(Boys Like You)’ 퍼포먼스도 처음 공개됐다. 멤버들은 뮤직비디오 속 의상을 입고 무대에 등장했다. 미니 1집 수록곡 ‘있지 서머(IT’z SUMMER)’ 무대에서는 랜덤으로 지목된 멤버의 안무를 즉흥적으로 따라하는 깜짝 미션을 추가해 재미를 더했다.매 콘서트 막바지 포토 타임에는 각 도시별 팬들에게 전하고 싶은 인사 멘트가 적힌 플래카드를 준비해 팬사랑을 드러냈다.미국 투어를 성료한 있지는 2023년 1월 14~15일 필리핀 마닐라, 28일 싱가포르, 2월 4일 인도네시아 자카르타, 4월 8일 태국 방콕에서 아시아 투어를 진행한다.한편, 있지는 오는 30일 새 미니앨범 ‘체셔(CHESHIRE)’를 발매한다.[서울=뉴시스]