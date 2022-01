‘120kg’ 머라이어 캐리, 다이어트 성공…‘설원의 여왕’

월드스타 머라이어 캐리가 설원에서 ‘겨울의 여왕’다운 포스를 뽐냈다.머라이어 캐리는 최근 자신의 인스타그램에 두 차례에 걸쳐 “2022년을 향해 걸어가며…”, “새해 복 많이 받으세요. 쉽지는 않았지만, 우리는 가장 아름다운 선물들을 즐길 수 있습니다. LOVE”라는 문구와 함께 눈밭 위에서 포즈를 취한 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 머라이어 캐리는 긴 다리를 드러내는 베이지색 드레스를 입고 눈을 연상시키는 하얀색의 망토를 두르고 있다. 수많은 해외 누리꾼들은 겨울을 당당하게 즐기는 머라이어 캐리의 위풍당당한 표정과 드레스 패션에 매료됐다.한때 120kg에 육박하는 체중으로 건강 이상설에 휩싸이기도 한 머라이어 캐리는 결국 위 절제술을 받아 25kg 체중 감량에 성공, 볼륨감 넘치는 현재의 몸매를 되찾았다.한편 지난 연말 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’는 크리스마스 시즌 빌보드 차트 1위를 달성했다. 해당 차트 1위는 지난 2019년 이후 3년째 이어온 기록이다.또한 머라이어 캐리는 지난 2008년 닉 캐논과 결혼했으나 이혼했고, 지난 2011년 4월 이란성 쌍둥이를 품에 안았다.[서울=뉴시스]