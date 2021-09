씨엘, 강렬한 붉은 색감·파격 영상…두번째 싱글 기대감

가수 씨엘(CL)이 ‘SPICY’에 이어 두 번째 싱글로 돌아온다.씨엘 측은 27일 유튜브와 SNS를 통해 신곡 ‘Lover Like Me’의 뮤직비디오 티저를 공개했다. 이번 티저의 강렬한 붉은 색감과 파격적인 영상은 다가올 신곡에 대한 기대감을 높였다.씨엘은 새 앨범 ‘ALPHA’의 선공개 곡으로 ‘SPICY’를 발매한 데 이어 ‘Lover Like Me’가 두 번째 선공개 곡이 될 예정이다.특히 티저를 통해 공개된 멜로디를 통해 이번 신곡이 일전에 공개한 ‘SPICY’와 전혀 다른 느낌의 곡이 될 것이라고 예상하게 했다.지난 8월 24일 공개한 ‘SPICY’는 미국 영화배우 존 말코비치가 내레이션으로 참여해 큰 화제가 됐다.씨엘의 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’는 오는 29일 오후 1시에 공개된다.[서울=뉴시스]