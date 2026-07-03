최대 680마력 고성능 ‘폴스타 3’ 출시

‘폴스타 3’가 3일 출시했다.
폴스타 3는 리어 모터, 듀얼 모터, 퍼포먼스 등 3개 트림으로 나온다. 판매 가격은 7790만~9990만 원으로 책정됐다. 국내 인증 기준 1회 충전 주행거리는 듀얼 모터 486㎞, 퍼포먼스 438㎞다. 리어 모터는 WLTP 기준 603㎞를 확보했다.
상품성도 대폭 강화했다. 800V 전기차 아키텍처를 기반으로 최대 680마력(500kW)의 시스템 출력을 발휘한다. 노면 상황에 따라 초당 500회 반응하는 듀얼 챔버 에어 서스펜션을 적용해 주행 성능과 승차감을 높였다. 엔비디아 기반 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 탑재해 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 경쟁력도 확보했다.
안전성과 편의사양도 플래그십 모델에 걸맞다. 유럽 신차 안전성 평가(Euro NCAP)에서 가장 안전한 차로 선정됐다. 바월스앤 일킨스바워스 앤 윌킨스 오디오 시스템과 스칸디나비안 미니멀 디자인을 적용했다.
폴스타는 전국 7개 전시장에서 차량을 전시한다. 시승은 8월, 고객 인도는 9월부터 순차적으로 진행될 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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