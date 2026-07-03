[단독]홍명보-손흥민 갈등설까지… 洪 “선발 제외, 개인감정 없어”

손흥민-이재성 ‘인터뷰 보이콧’ 놓고
“다시 하라” 지시했다며 내분설 퍼져
洪 “하라 마라 개입한 적 전혀 없어
孫 남아공전 후반 투입, 전술적 판단”
“월드컵에 나가서 개인적 감정이나 전술적 판단 이외의 사유로 선수를 선발에서 제외하는 게 말이 되나.”
홍명보 전 한국 축구 대표팀 감독(57)은 지난달 30일 귀국 후 지인들과의 자리에서 이렇게 토로했다. 지난달 25일 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전에서 베테랑 손흥민(LA FC)과 이재성(마인츠·이상 34)을 선발에서 제외한 것에 대해 이런저런 뒷말들이 나오는 것에 대한 강한 부인이었다. 한국은 한 수 아래로 여겨진 남아공에 0-1로 패한 여파로 월드컵 32강 토너먼트 진출에 실패했다.
축구계 일각에서는 두 선수의 선발 제외가 ‘인터뷰 보이콧’ 때문이 아니냐는 소문이 돌고 있다. 인터뷰 보이콧 사태는 월드컵 개막 전인 지난달 8일 멕시코 과달라하라 훈련장에서 시작됐다. 일부 취재진이 손흥민의 병역특례를 두고 조롱하는 내용의 대화를 했는데, 한 방송사가 해당 내용이 담긴 영상을 유튜브에 올렸다.
북중미 월드컵에 동행했던 대표팀 관계자 3명은 본보와의 통화에서 “취재진의 대화 내용을 알게 된 손흥민과 이재성이 더는 기자들과 인터뷰하지 말아야 한다고 주장해 지난달 10일부터 한동안 인터뷰가 중단됐다. 선수단 전체의 의견은 아니었다. 후배들 중엔 인터뷰 기회가 사라진 것을 아쉬워한 선수들도 있었다”고 전했다. 손흥민과 이재성은 북중미 월드컵에 출전한 대표팀 필드플레이어 중 최고참이다. 취재진은 지난달 19일 멕시코와의 조별리그 2차전(0-1·한국 패)이 끝난 뒤부터 다시 선수들과 인터뷰를 할 수 있었다.
축구계에서는 홍명보 전 감독이 인터뷰를 재개하라고 선수들에게 지시하면서 계속 인터뷰 보이콧을 주장한 손흥민, 이재성과 갈등이 생겼다는 소문도 불거졌다. 하지만 홍 전 감독은 “나는 전혀 개입하지 않았다. 내가 하라 마라 할 상황도 아니었다”고 말했다고 한다.
대표팀 내 의견 충돌을 내분으로 해석하는 시선도 있지만 선수단 내 불화는 없었다는 게 홍 전 감독의 생각이었다. 그는 지인들에게 “다들 잘하려고 했고, 의지가 있었다. 하지만 날씨는 덥고 몸이 안 나가고 했을 뿐이다. (인터뷰 여부에 대한) 의견이 다른 게 경기력으로 이어진 건 아니다”라고 했다. 대표팀 관계자 역시 “선수단 내부 분위기에 대해선 선수들을 직접 만나 얘기를 들어보면 알 것”이라고 말했다.
남아공전에 손흥민을 교체로 투입한 이유에 대해서 홍 전 감독은 “상대의 체력이 떨어지는 후반전에 투입해 뒷공간을 공략하려 했다”고 설명했다. 전술 구상에 깊이 관여했던 대표팀 관계자는 “이재성을 제외한 건 1, 2차전에서 경기력이 좋지 않았다고 판단했기 때문이다. 매일 선수들의 몸 상태를 점검하는데 (이재성은) 스트레스 지수도 높게 나왔다. 인터뷰 보이콧과는 전혀 관계없는 전술적 결정이었다”고 전했다.
홍 전 감독은 2일 채널A와의 인터뷰에서 “선수 기용은 경기 전에 코치들과 상의해 결정한 게임 모델에 따라 이뤄졌다. 억울한 것은 없고 내가 감독이기 때문에 결과에 대해선 책임을 지는 게 맞다”고 말했다. 그는 또 “누구도 처음부터 (그 전술이) ‘잘됐다, 잘못됐다’고 말할 수는 없다. 예를 들어 체코와 조별리그 1차전에서 손흥민 대신 들어간 오현규가 결승 골을 넣을 줄 모르지 않았나”라며 선수 기용 논란은 결과론일 뿐이라고 선을 그었다. 홍 전 감독은 귀국 이틀 만인 2일 다시 미국으로 출국했다.
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