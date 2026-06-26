호주-파라과이 무승부…한국 3위 경쟁 6위로 추락

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 호주와 파라과이가 비기면서 한국의 32강 진출 확률이 더 낮아졌다. 32강에 진출하려면 각 조 3위 팀들 중 상위 8개 안에 들어야 하는데 파라과이가 승점 4점으로 D조 3위를 확정지으며 한국(승점 3점)을 앞섰다.
26일(한국시간) 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 D조 조별리그에서 호주와 파라과이는 0-0으로 비겼다. 이날 경기 전까지는 1승 1패(승점 3·골득실 0)였던 호주가 1승 1패(승점 3·골득실 -2)인 파라과이를 상대로 승리하거나, 파라과이가 호주를 두 골 차 이상으로 이겨야 한국이 D조 3위보다 우위를 점할 수 있었다.
하지만 두 팀이 비기고 파라과이가 1승 1무 1패(승점 4)로 3위를 차지하면서 1승 2패(승점 3·골득실 -1)인 한국보다 높은 순위를 기록하게 됐다.
이제 32강 진출을 확정한 조 3위 팀들은 승점 4점을 확보한 스웨덴, 에콰도르, 보스니아 헤르체코비나, 파라과이 등 4곳이다.
아직 2경기만 치른 크로아티아(1승 1패·승점 3·골득실 -1)가 5위다.
한국이 그 뒤를 이어 현재 6위다.
아직 6개 조가 3차전을 치르지 않은 상태라 한국은 남은 경기에서 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 상황이다.
한국의 32강 진출 확률은 수치로도 점점 나빠지고 있다.
통계 전문 사이트 ‘옵타’에 따르면 한국이 32강에 진출할 확률은 55.10%로 집계됐다. 디 애슬레틱은 전날(25일)까지 한국의 32강 진출 확률을 94%로 평가했으나 이날 68%로 대폭 낮췄다.
생성형 인공지능(AI) 모델들의 예측은 엇갈렸다. 호주와 파라과이의 무승부를 반영해 한국의 32강 진출 확률을 물어봤더니 구글 제미나이는 ‘5% 미만’이라고 답했다. 반면 챗GPT는 ‘93~94%’라고 답했다.
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