모내기 미룬 울산 농민의 배려…천연기념물 호사도요 또 번식 성공

천연기념물 호사도요가 울산의 한 논에서 지난해에 이어 또다시 번식에 성공했다. 주민이 모내기까지 미루며 둥지를 지켜낸 끝에 새끼 4마리가 무사히 둥지를 떠났다.
울산시는 시민생물학자 겸 사진작가인 윤기득 씨가 지난달 울주군 온양읍 동상리 한 논에서 호사도요의 산란과 부화 과정을 관찰했다고 20일 밝혔다.
관찰은 4월 9일 비 내리는 논에서 암수 한 쌍과 둥지가 발견되면서 시작됐다. 이후 수컷이 4개의 알을 품었고, 27일 오후 새끼 4마리가 모두 부화해 둥지를 떠난 것으로 확인됐다. 첫 발견 이후 19일 만으로, 알려진 부화 기간과도 일치했다.
이번 번식 과정에서는 주민의 배려가 결정적이었다. 논 주인은 둥지 존재를 확인한 뒤 새끼들이 안전하게 이동할 때까지 모내기 준비를 미뤘다. 농기계 작업이 시작되면 둥지가 훼손될 수 있다는 점을 고려한 것이다.
호사도요는 국내에서 드물게 관찰되는 나그네새다. 암컷이 수컷보다 화려한 깃털을 지녔고, 암컷이 수컷에게 구애하는 ‘일처다부제’ 번식 습성을 보인다. 일반적으로는 수컷이 포란을 맡는 것으로 알려졌지만, 이번에는 암컷이 알을 품는 장면도 관찰됐다.
최근 낙동강 하류와 시화호 등 일부 지역에서 번식 사례가 이어지는 가운데, 동상리 역시 안정적인 번식지로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다. 울산시는 해당 논 일대에 대한 보호와 관찰 활동을 강화할 계획이다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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