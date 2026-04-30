헤그세스 “이란, 北처럼 핵 야망 지속…가장 큰 적은 의회 패배주의 발언”

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 올 2월 28일 미국·이스라엘과 이란 전쟁 발발 뒤 처음으로 미 의회에 출석해 이란이 북한을 따라하고 있다고 주장하며 “핵 야망이 지속되고 있다”고 밝혔다. 그는 지난달 29일 미 하원 군사위원회가 개최한 ‘2027 회계연도 국방예산 청문회’에서 이란의 현 행보를 두고 “이것은 북한의 전략이다. 재래식 미사일을 활용해 (핵) 무기를 향한 시간을 벌면서 천천히 나아가는 것”이라고 강조했다. 이런 이란을 제어하려면 미국이 군사작전에 나설 수 밖에 없었다는 뜻으로 풀이된다.
헤그세스 장관은 이란 전쟁을 반대하는 야당 민주당 의원들과 거친 설전을 벌였다. 민주당 의원들은 전쟁 장기화에 따른 고유가와 물가 상승, 최근 헤그세스 장관이 주도한 군 간부의 잇따른 경질 등을 추궁했다. 그러자 그는 민주당이 대(對)이란 군사작전 두 달 만에 현 상황을 ‘수렁(quagmire)’으로 몰아붙이는 것은 “적에게 선전 기회를 주는 것”이라며 반발했다. ● 헤그세스 “북한 따라하는 이란에 공습 불가피”
헤그세스 장관은 이날 지난해 6월 미국과 이스라엘이 이란 핵 시설을 폭격했음에도 핵무기에 대한 이란의 집착이 계속됐다며 “핵 시설은 폭격으로 파괴됐지만 (핵) 야망은 사라지지 않았다. 이란이 핵무기를 보유하면 반드시 사용할 것”이라고 밝혔다. 북한이 탄도미사일을 방패삼아 핵 개발을 지속해온 것처럼 이란 또한 비슷한 경로를 답습할 것이라는 주장이다.
이날 청문회는 이란 전쟁 발발 후 처음으로 국방 수장이 의회에 출석하는 자리라는 점에서 주목을 받았다. 또 미국이 현재까지 이란과의 전쟁을 수행하는 데 소요된 비용 또한 처음 공개됐다. 국방부 측은 현재까지 250억 달러(약 37조 원)의 비용이 쓰였고 대부분 탄약 비용이라고 설명했다.
동석한 댄 케인 미군 합참의장은 이번 전쟁에서 숨진 미군 장병 수가 기존 13명에서 한 명 더 늘어난 14명이라고 밝혔다.
민주당 의원들은 전쟁 장기화에 따른 각종 위험을 거론하며 헤그세스 장관을 집중 공격했다. 그러자 헤그세스 장관은 “이란이 휘두를 수 있는 핵무기를 갖게 된다면 그 비용은 얼마나 들겠냐”며 반박했다. 특히 그는 이날 모두 발언에서부터 “우리가 직면한 가장 큰 적은 의회 내 민주당 의원들과 일부 공화당 의원들의 무모하고 무책임하며 패배주의적 발언들”이라며 날을 세웠다.
● 포드함, 중동 떠나 美 복귀
이런 가운데 이번 전쟁 중 중동에 배치됐던 미 해군의 최신 항공모함 ‘제럴드 R. 포드함’이 수일 내 중동을 떠나 미국으로 복귀할 예정이라고 워싱턴포스트(WP)가 지난달 29일 보도했다. 미국이 중동에 배치했던 핵심 전략자산을 철수하면 대이란 군사 압박 수위가 약화되고 이란과의 종전 협상에도 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.
WP에 따르면 포드함은 지난해 6월 출항해 310일 연속 배치됐다. 당초 남미 베네수엘라에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 작전에 관여한 후 중동으로 넘어왔다. 통상 항모 배치 기간이 6∼7개월 수준인데 미 항모의 최장 배치기간 기록을 세운 것이다. 기존 최장 배치기간은 링컨함의 295일(2019년 4월 1일~2020년 1월 20일)이다.
포드호의 정확한 복귀 시점은 공개되지 않았지만 빠르면 이달 중순경 미 버지니아주 노퍽 기지로 복귀할 가능성이 크다. 포드함이 중동을 떠나면 ‘조지 H. W. 부시’, ‘에이브러햄 링컨함’ 등 2척이 대이란 해상 봉쇄 작전을 수행하게 된다. 원유 수송로 호르무즈 해협을 넘어 홍해 부근까지 담당했던 포드함이 전선에서 빠지면 미국의 즉각 대응력이 그만큼 약화될 것으로 전망된다.
다만 이번 철수는 장기 작전에 따른 불가피한 조치라는 평가도 나온다. 포드함은 과도한 운용으로 화장실 배관 이상, 세탁실 화재 등에 시달렸고 병사들의 피로 또한 누적된 만큼 대규모 정비가 불가피하다는 관측이 나온다.
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