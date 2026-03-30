靑 “대통령과 함께한 사진, 홈페이지에 올려주세요”

청와대는 전임 대통령 탄핵으로 대통령직인수위원회 과정 없이 곧바로 임기를 시작한 만큼 그간 예산 절감과 행정 공백 최소화를 위해 임시 홈페이지를 운영해왔다. 그러다 이날 취임 300일을 기점으로 정식 홈페이지를 공개한 것.
청와대는 국민이 단순히 정보를 소비하는 주체를 넘어 직접 국정 콘텐츠를 생산하고 정책을 제안하는 ‘3대 참여형 공간’을 창출하는 게 이번 개편의 핵심이라고 설명했다. 홈페이지 메뉴 중 ‘국민과 함께’ 항목에서 ‘대통령과 함께한 순간’은 국민 개개인이 갖고 있는 대통령과 함께한 사진을 직접 홈페이지에 올릴 수 있다. 대통령과 함께했던 사진을 홈페이지에 접수하면 간단한 확인 절차를 거쳐 홈페이지에 게시할 예정이다. 청와대는 “국민의 시선에서 기록한 국정의 순간을 공유하는 곳으로 ‘함께 만드는 청와대’를 상징하는 코너가 될 것으로 기대한다”고 했다. 여기에 ‘생활 속 공감정책’ 항목은 정책 아이디어를 소개하고 제안하는 공간으로 활용된다. 또 ‘내가 만드는 디지털 굿즈’는 국민이 직접 디자인한 스마트폰 배경화면, 스마트워치 페이스 등 다양한 디지털 콘텐츠를 제안하고 나누는 참여형 게시판으로 운영된다.
청와대는 “이번 정식 홈페이지 오픈은 인수위 없이 달려온 300일의 성과를 국민과 공유하고 앞으로 국정을 국민과 함께 설계하겠다는 강력한 의지 표명”이라며 “청와대라는 이름에 걸맞게 국민의 목소리가 가장 높은 곳에서 울려 퍼지는 공간으로 운영해 나가겠다”고 했다.
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