李, ‘재보선 출마’ 하정우·전은수 사직서 재가 “어려운 결정 존중”

이재명 대통령은 28일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마를 위해 사의를 표명한 하정우 청와대 AI미래기획수석, 전은수 대변인, 김성범 해양수산부 차관의 사직서를 재가했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 “이 대통령은 하정우 AI미래기획수석의 사직서 제출에 ‘어려운 결정 존중한다’며 흔쾌히 수락했다”고 밝혔다. 이어 “‘어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다’며 재가를 마쳤다”면서 전 대변인, 김 차관의 의원면직 재가도 완료되었다고 덧붙였다.
하 수석은 부산 북갑, 전 대변인은 충남 아산을, 김 차관은 제주 서귀포 출마가 유력하다.
앞서 하 수석은 이날 오전 청와대 춘추관에서 기자들과 만난 자리서 이번 출마 결정에 대해 “국익과 국민에 가장 도움이 되는 방향으로 결정한 것”이라고 설명했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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