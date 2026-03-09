80세 이상 노인 자살률, 男이 女보다 4.5배 높아

80대 이상 초고령 남성들의 자살률이 전 연령대를 통틀어 가장 높은 것으로 나타났다.
9일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 기준 80세 이상 남성의 자살률은 10만 명당 107.7명이었다. 전체 평균(29.1명)의 3.7배 수준으로 80세 이상 여성(24.1명)과 비교하면 4.5배 가까이 많다.
80세 이상 남성들의 자살률은 2021년(119.4명) 이후 3년 연속 하락했지만 여전히 100명대를 웃돌고 있다. 50대 54.9명, 60대 49.5명, 70대 57.0명 등으로 50명 안팎인 남성 자살률은 80대 이상에서 크게 치솟았다.
자살로 인한 사망자 규모 자체는 50대(3151명)가 가장 많았지만 자살률은 80대 이상에서 가장 크게 나타났다.
80세 이상 남성들의 자살률이 높은 것은 사회적 단절에 의한 영향이 크다는 분석이 나온다. 한국보건사회연구원의 ‘2023년도 노인실태조사’에 따르면 여성 노인이 남성 노인보다 가족과 친구 등 더 폭넓은 사회적 관계망을 형성하고 있는 것으로 파악됐다.
예컨대 ‘낙심하거나 우울할 때 위로해 줄 사람이 없다’고 응답한 비율은 남성(9.0%)이 여성(7.1%)보다 높았다. ‘몸이 아플 때 집안일을 부탁할 사람이 없다’는 응답 역시 남성(16.2%)이 여성(13.8%)보다 많았다.
전체 남성 자살률(41.8명)은 여성(16.6명)의 2.5배 높았다. 연령대별로는 80세 이상이 53.3명으로 가장 높았고, 50대(36.5명), 40대(36.2명), 70대(35.6명), 60대(31.9명) 등이 뒤를 이었다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
