BS한양 ‘청라 한양수자인 디에스틴’ 4일 입주 개시

BS한양 주거형 오피스텔 ‘청라 한양수자인 디에스틴’ 입주를 4일부터 시작했다.
인천 서구 청라동 청라국제금융단지에 들어선 이 단지는 지하 4층~지상 최고 47층, 3개 동, 총 702실 규모다. 전용 84㎡ 단일 면적에 A·B·C 3개 타입으로 구성됐다. 분양 당시 702실 모집에 2만7377건이 접수돼 최고 67.6대 1의 경쟁률을 기록했다.
입지 여건도 개선되고 있다. 청라하늘대교(제3연륙교) 개통으로 영종국제도시와 직접 연결됐고, 공항철도 청라국제도시역을 통해 마곡·서울역 접근이 가능하다. 서울지하철 7호선 청라 연장선은 2027년 개통 예정이다.
개발 호재도 이어진다. 하나금융그룹 본사가 이전하는 하나금융타운과 국제업무단지 조성, 인천로봇랜드 개발 등이 추진 중이다. 인근에는 코스트코, 청라호수공원, 청라커낼웨이 등 생활 인프라가 구축돼 있으며 스타필드 청라와 돔구장(2027년 예정), 서울아산청라병원(2029년 목표)도 계획돼 있다.
단지는 3룸·트윈 욕실·다용도실 등 아파트형 평면을 적용했고, 최대 2.7m 천장고(우물천장 기준)와 2면 개방형 설계로 개방감을 높였다. 피트니스, 실내 골프연습장, GX룸 등 커뮤니티 시설도 갖췄다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
