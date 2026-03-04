반도건설, 브랜드 스토리텔링 강화

반도건설이 3일 웹진을 새단장하고, 디자인·레이아웃·모바일 UX를 전면 개편했다. 특히 웹진을 브랜드 스토리를 축적·확산하는 통합 플랫폼으로 고도화하고, SNS·유튜브 등 외부 채널과의 연계를 강화한다는 방침이다.
입주민 라이프스타일 콘텐츠 U 라이프를 중심으로 실제 거주 경험을 영상·이미지 기반 스토리로 풀어내는 공감형 콘텐츠도 확대한다. 기술·상품 경쟁력을 소개하는 ‘카이브 코어’, 인물 인터뷰 형식의 ‘마스터스 뷰’ 등 브랜드 신뢰도를 높이는 콘텐츠 라인업도 강화했다.
유튜브 채널 유보라TV 역시 재생목록을 ▲유보라 인사이트 ▲유보라 오리지널 ▲유보라 아카이브 등 3개 축으로 재정비했다. 172만 구독자를 보유한 ‘부읽남TV’와 협업한 멘토링 콘텐츠를 선보이고, 예능·사연형 자체 제작 콘텐츠로 화제성을 높일 계획이다.
이와 함께 월 1~2회 정기 뉴스레터 발행 체계를 구축해 브랜드 스토리와 주요 콘텐츠를 큐레이션해 제공한다. 3월 4~17일 구독 이벤트를 진행하며, 당첨자는 3월 24일 발표한다.
회사 관계자는 “웹진과 유튜브를 채널 특성에 맞게 고도화하고 브랜드 스토리를 중심으로 고객 접점을 확대하겠다”며 “공감형 콘텐츠를 지속 강화할 것”이라고 밝혔다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
