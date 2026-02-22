오픈AI, 총기난사범 계획 8개월 전 알고도 신고 안 했다

인공지능(AI) 챗GPT가 10일(현지시간) 캐나다 브리티시컬럼비아주의 산간 마을 텀블러리지의 한 학교에서 발생한 총기 난사 사건의 전조를 8개월 전 인지했지만, 오픈AI는 이를 당국에 알리지 않은 것으로 나타났다.
21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 오픈AI가 총기 난사 사건 발생 8개월 전 용의자 제시 반 루트셀라르의 챗GPT 계정에서 위험 신호를 감지하고 계정을 차단했지만, 정작 이를 캐나다 사법 당국에 알리지는 않았다고 보도했다.
보도에 따르면 반 루트셀라르는 지난해 6월경 며칠에 걸쳐 챗GPT와 범행 시나리오를 논의했다. 이러한 정황은 챗GPT의 자동 필터링 시스템에 의해 위험 징조로 감지됐다. 이에 오픈AI의 직원 10여 명이 어떤 조치를 취할 지 논의를 했고, 일부 직원들은 반 루트셀라르의 잠재적 폭력성을 사법 당국에 알려야 한다고 촉구했다. 하지만 오픈AI 경영진은 이를 당국에 알리지 않기로 한 것으로 전해졌다.
오픈AI 측은 WSJ에 “반 루트셀라르의 챗GPT 계정을 차단했다”면서도 “이용자의 활동이 타인에게 심각한 위해를 가할 가능성이 높고 위험이 임박한 경우에만 사법 당국에 신고해야 하는 기준에 부합하지 않는다고 판단했다”고 설명했다. 이어 오픈AI는 “사용자가 현실에 위해를 끼치는 행위를 하지 않도록 AI 모델을 훈련시키고 있다”며 “사용자가 누군가에게 위해를 가하려 한다면 이를 담당자에게 알리고 위험이 임박했다고 판단되는 경우 법 집행 기관에 신고하도록 할 것”이라고 밝혔다.
반 루트셀라르는 범행에 앞서 온라인 게임 플랫폼 ‘로블록스’에서도 총격 사건을 시뮬레이션한 비디오게임을 제작하고, 사격장에서 총을 쏘는 자신의 사진을 소셜미디어(SNS)에 게재한 것으로 나타났다.
댓글 0