클럽 대신 성당 찾는 뉴욕 Z세대…“신앙 통한 사교에 만족감”

미국 뉴욕에서 젊은 세대 사이에 성당이 새로운 ‘핫플레이스’로 떠오르고 있다.
3일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 뉴욕 세인트 조셉 성당은 최근 일요일 저녁 미사가 매진된 공연처럼 북적이고 있다.
좌석은 물론 통로와 입구까지 가득 찼고, 늦게 온 이들은 접이식 의자에 앉거나 서서 예배를 드려야 할 정도다. 참석자 대부분은 젊은 층으로, 약 90분간 이어지는 미사 동안 발 디딜 틈이 없을 정도다.
이 같은 현상은 단순한 일회성이 아니다. 최근 몇 달 사이 20대 청년들이 ‘피자 투 퓨스(Pizza to Pews)’라는 모임을 만들어 미사 전 함께 식사를 한 뒤 단체로 성당을 찾는 문화까지 형성됐다.
첫 주 100명 수준이던 참여 인원은 3주 만에 200명으로 늘었고, 일부는 장거리 이동까지 감수하며 모임에 참여하고 있다. 이 모임을 만든 22세 청년은 WSJ에 “혼자 미사에 가고 싶어 하는 사람은 없다”며 “바에서 수백 달러를 쓰는 것보다 낫다”고 말했다.
이런 변화는 통계로도 확인된다. 신앙 연구기관 바르나 그룹에 따르면 Z세대 천주교인은 밀레니얼·X세대·베이비붐 세대보다 성당 출석 빈도가 높다. 2025년 기준 Z세대는 한 달 평균 두 번 가까이 미사에 참석해 관련 조사 이래 가장 높은 수준을 기록했다.
특히 젊은 남성층에서 종교에 대한 관심이 크게 증가했다. 갤럽 조사에 따르면 2025년 ‘종교가 매우 중요하다’고 답한 젊은 남성 비율은 42%로, 2023년(28%)보다 크게 늘었다.
전문가들은 이러한 변화의 배경으로 코로나19 팬데믹 이후 커진 공동체에 대한 갈망, 정치·사회적 불안, 경제적 불확실성 등을 꼽는다. 실제로 일부 젊은 층은 전통적인 신앙 방식에도 관심을 보이며 묵주 기도나 미사 복장 문화 등을 새롭게 받아들이고 있다.
뉴욕 내 다른 성당들도 비슷한 흐름을 보이고 있다. 세인트 패트릭 올드 대성당 역시 젊은 신도 수가 늘어나며, 미사 후 자연스럽게 교류 모임이나 식사 약속으로 이어지는 경우가 많아졌다.
종교 활동은 새로운 사교·연애 문화로도 확산되는 분위기다. 가톨릭 데이팅 플랫폼 ‘SacredSpark’은 뉴욕이 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나라고 밝혔다.
개인 경험을 공유하는 젊은 층도 늘고 있다. 뉴욕에서 활동하는 한 20대 여성은 센트럴파크에서 묵주 기도를 함께하는 ‘홀리 걸 워크(Holy Girl Walk)’를 기획해 수십 명에서 150명 이상으로 참여자가 급증했다고 전했다.
또 다른 여성은 “뉴욕에 와서 신앙이 크게 성장했다”며 일요일을 친구들과 미사·브런치로 보내는 일상을 소셜미디어에 공유하고 있다.
실제 개종자 수도 증가하는 추세다. 세인트 조셉 성당에서는 올해 부활절에 약 90명이 새롭게 가톨릭 신자가 됐는데, 이는 전년의 두 배 수준이다.
성당 측은 이런 현상에 대해 단순한 외로움 이상의 이유가 있다고 보고 있다. 한 사제는 “사람들은 직업과 소비 이상의 것을 찾고 있다”며 “어른이 된다는 것이 무엇인지, 삶의 방향에 대한 지침을 찾고 있다”고 설명했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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