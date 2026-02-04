본문으로 바로가기
경제
KDI 신임 원장에 김세직 서울대 명예교수 임명
동아일보
입력
2026-02-04 17:15
2026년 2월 4일 17시 15분
김수연 기자
김세직 한국개발연구원(KDI) 신임 원장.(KDI 제공)
한국개발연구원(KDI) 18대 원장으로 김세직 서울대 경제학부 명예교수(66·사진)가 4일 임명됐다. 임기는 이달 9일부터 3년이다. 서울대 경제학부를 졸업하고 미국 시카고대에서 경제학 박사를 받은 뒤 국제통화기금(IMF) 선임 이코노미스트, 서울대 경제학부 교수를 역임했다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
많이 본
많이 본
댓글 순
1
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
2
가수 김호중, 안티 팬 180명 상대 7억원대 손배소 패소
3
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
4
텃밭도 뒤집히자…트럼프 “선거, 공화당이 국영화해야”
5
“국힘 암세포 도려내? 암 걸린 원인은 비상계엄-윤어게인 못 도려낸 것”[정치를 부탁해]
6
장동혁 위로했던 이석연…이준석 만나선 “내란세력과 못 간다”
7
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
8
“계파 해체가 ‘親이재명’ 해체?” 묻자…정청래 “대통령이 어떻게”
9
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
10
“여기가 잠수함 잘 한다던데”…캐나다 장관, HD현대 연구소 찾아
1
李 “대비 안한 다주택자 책임…집값폭등 고통 국민 더 배려해야”
2
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
3
장동혁 “이번 지선부터 선거연령 16세로 낮추자”
4
강유정 대변인-김상호 춘추관장, 집 내놨다…“다주택 참모들 고민”
5
“의원 아닌 사람 왜 왔나” “내가 10살 이상 많아”… 정신 못차린 국힘
6
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
7
김용현 전 장관 변호인, 서울구치소 구금…법원, 재판 끝나자 집행
8
[사설]與 최고위원 출신 감사위원 임명 제청… 재가 거부가 옳다
9
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
10
이준석 “‘우리가 황교안’ 외칠 때부터 장동혁 대표 불안했다”
