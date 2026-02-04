KDI 신임 원장에 김세직 서울대 명예교수 임명

  • 동아일보

글자크기 설정

김세직 한국개발연구원(KDI) 신임 원장.(KDI 제공)
김세직 한국개발연구원(KDI) 신임 원장.(KDI 제공)
한국개발연구원(KDI) 18대 원장으로 김세직 서울대 경제학부 명예교수(66·사진)가 4일 임명됐다. 임기는 이달 9일부터 3년이다. 서울대 경제학부를 졸업하고 미국 시카고대에서 경제학 박사를 받은 뒤 국제통화기금(IMF) 선임 이코노미스트, 서울대 경제학부 교수를 역임했다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스