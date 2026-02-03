친환경 북극항로 거점으로…부산항 개항 150주년 기념행사 26일 개최

해양 관련 시민단체인 부산항을사랑하는시민모임과 부산항발전협의회는 26, 27일 부산 동구 부산항국제컨벤션센터에서 기념행사 ‘부산항 150 살으리랏다’를 개최한다고 3일 밝혔다. 부산항은 강화도조약이 체결된 1876년 2월 26일 개항했다.
부산시와 부산항만공사, 부산해양수산청이 공동 주최하고 해양수산부가 후원하는 이번 행사에는 해운항만업계 관계자 등 300여 명이 참석할 예정이다.
26일에는 150주년 공식 기념식이 열린다. 부산항의 발전을 위해 각 분야에 기여한 이를 추모하는 묵념과 시 낭송에 이어 부산시립합창단의 ‘부산항, 소리로 열다’ 공연이 펼쳐진다. 또 부산항의 역사적 기록물을 담은 타임캡슐 봉인식도 진행된다. 이는 개항 200주년인 2076년에 공개된다.
27일 오전에는 ‘친환경 북극항로 포럼’이 열린다. 극지연구소와 한국해양수산개발원이 ‘부산항 개항 150주년, 친환경 북극항로 거점으로의 힘찬 도약’을 주제로 발표하고, 조선·친환경 벙커링·업계·정책연구·정부정책 등 각 분야 전문가 토론이 이어진다. 오후에는 150주년 의미와 과제를 주제로 학술 심포지엄이 열린다. △자주개항, 근대개항과 부산항 △대한민국 근대화 그리고 고도성장 주도 부산항 △부산항의 현재 그리고 미래 꼭 짚고 넘어가야 할 점 등이 논의될 예정이다.
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0