금감원, 새마을금고 건전성 집중 관리 나선다…전담인력 증원

금융당국이 새마을금고를 전담 관리·감독하는 인원을 대폭 충원하고 행정안전부와 함께 6월 말까지 건전성 집중 관리에 나선다.
11일 금융당국에 따르면 금융위원회는 금융감독원에 새마을금고 관리·감독을 전담할 인력 10명을 증원했다. 그동안 새마을금고 검사·관리 인원이 적어 수많은 개별 금고 현황을 일일이 파악하는 데 한계가 있다는 지적에 따른 조치다.
행안부에 따르면 새마을금고 연체율은 지난해 6월 말 기준 8.37%로 상당히 높았다. 새마을금고중앙회 측은 지난해 4분기(10~12월) 부실채권 매각 등으로 연체율이 5%대로 내려왔을 것으로 추산한다. 그러나 1% 미만으로 관리되고 있는 은행권 연체율에 비하면 여전히 높은 편이다.
개별 금고의 건전성 관리도 부실한 것으로 나타났다. 한국기업평가에 따르면 1250개 새마을금고 중 경영 실태평가 등급 4등급(취약)과 5등급(위험)을 받은 금고 수는 2022년 말 1개에서 지난해 6월 말 159개로 급증했다. 정부는 9일 발표한 ‘2026년 경제성장전략’에서 외환·부동산시장 불확실성, 가계부채 등과 함께 새마을금고 부실을 잠재적 위험으로 꼽았다.
금융당국은 주무 부처인 행안부와 함께 오는 6월까지를 새마을금고 특별 관리 기간으로 정하고 상시 감시·합동 감사 형태로 연체율을 집중적으로 관리한다. 감독 대상인 개별 금고 수를 확대하고 연체 채권 정리와 부실 금고 구조조정도 추진하기로 했다.
새마을금고 감독권을 행안부에서 금융당국으로 이전하는 문제는 건전성 개선 정도를 확인한 뒤 하반기(7~12월)에 재논의할 예정이다. 새마을금고 감독권 이전 필요성이 오래전부터 제기돼온 가운데, 이재명 대통령이 지난해 9월 “새마을금고가 사실상 관리 감독 사각지대 같다”고 지적하면서 논의가 다시 이뤄지고 있다.