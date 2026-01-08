[CES 현장]현대모비스, 보스턴다이나믹스·퀄컴 협업 본격화

현대모비스가 미래 모빌리티 분야 글로벌 기업들과의 전략적 협업을 맺고 로봇과 소프트웨어 중심 자동차(SDV)를 차세대 성장축으로 본격 육성한다.
현대모비스는 7일(현지시간) 현대차그룹의 로봇 전문 계열사인 보스턴다이나믹스와 협력 체계를 구축하고, 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 양산 시점에 맞춰 핵심 구동 부품인 액추에이터를 공급하기로 했다고 밝혔다. 앞서 현대차그룹은 지난해 8월 북미 지역에 로봇 전용 공장을 신설하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 현대모비스는 이번 협력을 계기로 그룹 차원의 로보틱스 경쟁력 강화와 대규모 양산 체계 구축에 적극 기여한다는 방침이다.
현대모비스는 그동안 축적해온 차량용 부품 설계 역량과 대량 생산 경험을 바탕으로 자동차 부품과 기술적 유사성이 높은 로봇용 액추에이터 시장에 우선 진출한다. 액추에이터는 제어기의 신호를 받아 실제 움직임을 구현하는 핵심 구동 장치다. 휴머노이드 로봇 제작 원가의 약 60%를 차지하는 고부가가치 부품이다.
회사는 단기적으로 현대차그룹의 로봇 양산화를 지원하는 한편, 원가 경쟁력과 품질 신뢰도를 기반으로 로봇 부품 시장 전반으로 사업을 확대할 계획이다. 액추에이터를 시작으로 핸드 그리퍼, 센서, 제어기, 배터리 팩 등 로봇 핵심 부품으로 연구개발 범위도 단계적으로 넓힌다는 전략이다.
현대모비스는 SDV 분야에서도 글로벌 협업을 강화하고 있다. 회사는 CES 2026 기간 중 글로벌 반도체 선도 기업 퀄컴과 업무협약(MOU)을 체결하고, SDV와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 광범위한 영역에서 협력하기로 했다. 양사는 이번 협약을 계기로 신흥시장에 최적화된 통합 솔루션을 공동 개발해 글로벌 완성차 및 모빌리티 기업을 대상으로 수주 확대에 나선다.
특히 시스템 통합, 센서 퓨전, 영상 인식, 시스템 온 칩(SoC) 등 양사가 보유한 핵심 기술을 결합해 통합 ADAS 솔루션을 선보일 예정이다. 현대모비스의 제어기와 소프트웨어 플랫폼에 퀄컴의 반도체 칩을 적용해 성능과 효율을 동시에 끌어올린다는 구상이다.
이와 함께 현대모비스는 확장성을 강조한 차세대 소프트웨어 플랫폼 개발에도 속도를 내고 있다. 이를 통해 성능과 안정성, 에너지 효율을 강화한 SDV 통합 솔루션을 구축하고, 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 재편되는 자동차 산업 변화에 선제적으로 대응한다는 전략이다.
한편 현대모비스는 CES 2026에서 사전 초청한 글로벌 고객사만을 대상으로 전시관을 공개하는 프라이빗 부스를 운영 중이다. 전시 기간 동안 북미와 유럽 등 주요 시장의 글로벌 고객사 관계자 200여 명이 부스를 방문해 로봇과 SDV 분야를 중심으로 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다.
