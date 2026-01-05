“한입 베어 물자 ‘닭똥’ 한가득”…송도 유명 삼계탕집 논란 [e글e글]

인천 송도의 이름난 삼계탕집에서 닭똥을 제거하지 않은 삼계탕을 손님에게 제공했다는 제보가 나왔다. 제보자는 사장에게 사과받지 못했다며 문제를 제기했다.
제보자 A 씨는 4일 온라인 커뮤니티 보배드림에 글을 올려 “지난달 23일 저녁 7시 30분경 송도의 유명 삼계탕집을 방문했다”며 “식사 도중 삼계탕에 닭똥집이 들어있어 한입 베어먹는 순간 악취와 오물 맛을 느껴 토할 뻔했다”고 밝혔다.
A 씨가 직원을 불러 확인하자 직원은 “닭 변 제거를 못했다”고 인정하면서도 아무렇지 않게 지나갔다고 했다. 이에 A 씨는 “사장님께 사과 받고 싶다”며 연락처를 적어주고 나왔다고 한다.
하지만 이후 주방장이 전화해 “사장님은 연락이 안된다. 전화를 할 수 없다”는 답변만 했다는 게 A 씨의 주장이다.
A 씨는 “돈이 아닌 사장님의 진솔한 사과를 바랐으나, 사장은 숨어있고 직원들만 사과하는 모습에 화가 난다”고 지적했다.
누리꾼들은 “이건 먹었다가 탈 날 수도 있다” “손질도 안 하고 그냥 통째로 넣은 건가” “베어 물었던 건 뱉으면 되지만 국물 마신 건 어쩌나”라고 지적했다. 특히 현재 삼계탕집을 운영 중이라는 한 자영업자는 “닭 입고 후 세척 손질을 해야 하는데, 그런 과정을 누락했을 것으로 보인다”고 의심했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0