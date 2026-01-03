중고차 값 깎는 주범 ‘이것’…“겨울철 관리 필수” [알쓸톡]

겨울철에는 다른 계절보다 차량 관리에 더욱 신경써야 한다. 눈길 주행 후 차량을 방치하면 기계적 결함은 물론 향후 중고차 매각 시 자산 가치가 급락할 수 있다.
눈길 주행 시에는 도로에 뿌려진 제설용 염화칼슘이 차에 튀기 마련이다. 특히 하체 프레임에 붙은 염화칼슘을 제대로 닦아내지 않으면 차체가 부식될 수 있다.
눈길 운행 후에는 하부를 포함해 세차를 해줄 필요가 있다. 고압 세척기로 바닥과 휠하우스 주변 이물질을 씻어내야 한다. 세차는 영상 기온인 오후 3시 전후가 적당하다. 세차 후 문 틈새 물기를 제거해야 결빙으로 인한 문 잠김 사고를 막을 수 있다.
겨울에는 유리창에 눈과 성에가 얼어붙은 상태에서 와이퍼를 강제로 켜는 바람에 고무 날이 찢어지거나 지지대가 휘는 경우도 많다. 따라서 작동전 히터를 이용해 유리창의 눈을 충분히 녹인 후 작동해야 손상을 막을 수 있다.
범퍼나 유리창의 레이더와 카메라 센서가 눈에 덮이면 오작동이나 경고등 점등의 원인이 된다. 주행 전후로 센서 주변을 주기적으로 닦아주는 습관이 필요하다.
스노우 체인은 제설 구간을 벗어나는 즉시 탈거해야 한다. 일반 도로에서 계속 주행하면 승차감이 나빠질 뿐만 아니라, 하부 완충 부품(부싱) 등 현가장치에 무리를 준다.
전문가들은 “폭설 전후 관리는 차량 수명과 중고차 가치를 결정짓는 핵심 요인”이라며 “안전과 자산 가치를 지키기 위해 주행 후 관리 수칙을 반드시 이행해야 한다”고 강조했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
