화장실 갇혔을 때 생존법…“최후에는 변기뚜껑” [알쓸톡]

욕실의 습기로 인한 래치(Latch) 부식은 1인 가구를 예고 없이 고립시키며 생명까지 위협할 수 있다. 사고 발생 시 휴대폰 음성 인식이나 주변 물건을 활용해 신속히 구조를 요청해야 하며, 평소 비상 공구 비치와 문고리 점검 등 작은 습관을 통해 고립 사고에 철저히 대비해야 한다. 사진=뉴시스,게티이미지뱅크
화장실 갇힘 사고는 1인 가구에 치명적이다. 도와줄 가족이 전혀 없는 상황에서 외부와 단절된 좁은 공간에 고립되면 패닉 상태에 빠지기 쉽고, 발견이 늦어지면 생명까지 위험해질 수 있다.

사고의 주원인은 습기에 노출된 문고리 내부 부품인 ‘래치(Latch)’의 부식이다. 욕실은 환경 특성상 금속 부속품이 부식되기 쉬우며, 이 장치가 고장 나면 손잡이를 돌려도 문이 열리지 않는 상황이 발생한다.

가장 확실한 예방법은 화장실 이용 시 휴대폰을 항상 지참하는 것이다. 휴대폰은 고립 시 외부와 소통할 수 있는 유일한 수단이다. 만약 휴대폰 없이 갇혔다면 “시리야”나 “하이 빅스비” 등 음성 인식 기능을 크게 외쳐 긴급 신고를 시도해야 한다.

창문이 있는 화장실이라면 창밖으로 수건을 흔들거나 소리를 질러 행인에게 알리고, 휴지 뭉치를 밖으로 던져 신호를 보내는 것도 방법이다. 창문이 없는 아파트나 빌라 등 공동주택이라면 배수구나 환풍기 쪽을 향해 소리를 치거나 벽을 두드려 이웃에게 도움을 요청하는 것이 효과적이다.

이게 불가능한 상황이라면, 결국 자력으로 탈출해야 하는데, 이때 필요한 것이 문 손잡이를 부술만한 단단하고 묵직한 물건이다.

하지만 별다른 도구가 없는 화장실 안에서는 ‘변기 수조 뚜껑’이 대안이 될 수 있다. 다만 이 방법을 사용할 경우에는 파편에 손을 다치지 않도록 반드시 수건으로 손을 감싸고 내리쳐야 한다. 샤워기 헤드도 활용할 수 있다.

안 쓰는 카드나 빳빳한 플라스틱 판, 철심 등도 문을 열 때 도움이 된다. 플라스틱 판을 문틈 사이 45도 각도로 위에서 아래로 내리면 잠금장치가 고장 난 경우에도 탈출이 가능하다. 또 화장실 내부에 십자드라이버 등 비상 공구를 미리 비치해두는 것도 큰 도움이 된다.

무엇보다 중요한 것은 침착함을 유지하는 것이다. 패닉 상태에 빠지면 냉정한 판단이 어려워진다. 화장실은 물을 마실 수 있고 체온 유지가 가능해 당장 생존이 불가능한 곳이 아니라는 점을 상기하며 마음을 다스려야 한다.

사전 점검도 필수다. 문고리가 뻑뻑하거나 회복력이 약해졌다면 즉시 수리해야 하며, ‘도어 스토퍼’를 설치해 문이 완전히 잠기지 않도록 예방하면 좋다.

전문가들은 “특히 1인 가구는 평소 화장실에 갈 때 휴대폰을 지참하고, 문을 완전히 닫지 않고 사용하거나 내부에 비상 도구를 상시 비치하는 등 작은 습관으로 고립 사고를 예방해야 한다”고 조언했다.

