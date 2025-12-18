5년간 100만명 AI 직업훈련…내년 2500억 투입해 ‘AI 워커’ 본격 양성

정부가 향후 5년간 100만 명 이상에게 인공지능(AI) 직업훈련을 제공한다. 내년에 2500억 원을 투입해 AI를 활용하는 노동자 양성을 본격화해 2026년을 ‘AI 직업훈련 원년’으로 삼겠다는 구상이다. 다만 교·강사 인프라가 아직 충분하지 않아 교육에 어려움이 있을 것이라는 지적도 나온다.
고용노동부는 18일 정부서울청사에서 열린 제2차 과학기술관계장관회의에서 ‘노동시장 AI 인재양성 추진방안:AI+역량 Up 프로젝트’를 발표했다. 이번 대책은 지난 11일 대통령 업무보고의 후속 조치로, 노동시장에 있는 구직자·재직자·이직·전직자를 중심으로 향후 5년간 100만 명 이상에게 AI 기초 이해부터 엔지니어 양성까지 단계별 직업훈련을 제공하는 것이 골자다.
노동부는 내년 한 해에만 AI 직업훈련에 2500억 원을 투입할 예정이다. 이는 전체 직업훈련 예산의 약 10%에 해당하는 규모다. 정부는 이를 계기로 AI를 활용하는 노동자, 이른바 ‘AI 워커’ 양성을 정책의 핵심 목표로 설정하고 본격적인 사업 확대에 나선다는 방침이다.
AI 직업훈련은 기초 과정부터 현장 맞춤형까지 다양한 형태로 제공된다. 국민내일배움카드 일반 훈련 과정에 AI 기초 이해·활용 과정을 확대해 5만6000명을 지원하고, AI 원격훈련(K-디지털 크레딧), K-디지털 트레이닝(KDT)을 통해 AI 엔지니어 1만 명을 양성할 계획이다. 중소기업을 대상으로는 현장 맞춤형 AI 훈련(AX 훈련)을 600개 사업장에 제공한다. 청년층이 주 대상인 KDT 참여 수당은 내년부터 수도권 기준 월 40만 원으로 인상되며, 비수도권과 인구감소지역은 최대 80만 원까지 지급된다.
노동부는 이번 대책의 초점을 고급 알고리즘 개발자보다는 현업에서 AI 도구를 활용하는 노동자 양성에 맞췄다고 설명했다. 기자, 디자이너, 제조 현장 근로자 등 다양한 직무 종사자가 AI를 활용해 생산성을 높일 수 있도록 기초 활용 교육부터 직무 연계, AI 엔지니어 양성까지 단계별 훈련 체계를 마련하겠다는 취지다. AI 훈련 수료자를 채용한 스타트업에는 채용 인센티브를 지원해 취업·창업 연계도 강화할 계획이다.
다만 대규모 훈련 확대를 뒷받침할 교·강사 인프라는 충분하지 않다는 지적이 나온다. 이에 따라 노동부는 기존 직업훈련 교사에 대한 AI 활용 역량 보수교육과 함께 AI·ICT 분야 퇴직 전문가를 활용한 신규 교·강사 풀 구축, 폴리텍대·한국기술교육대 등과의 협업을 추진하겠다고 밝혔다. 다만 단기간 내 현장 수요를 따라가기에는 한계가 있을 것으로 보인다. 노동부는 AI 대전환에 따른 일자리 영향 분석과 대응 방안을 담은 ‘AI 대응 일자리 정책 로드맵’을 내년 상반기 중 추가로 발표할 예정이다.
