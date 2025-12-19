“X소리, 대만은 중국이야”…도쿄 공항에서 난동부린 中 관광객

중-일 갈등이 나날이 깊어지는 가운데, 일본 도쿄의 하네다 국제공항이 중국인 관광객들의 고성과 욕설로 아수라장이 되는 사건이 발생했다. 이 과정에서 중국인 관광객이 “대만은 중국 영토”라며 정치적 발언을 내뱉는 장면이 포착돼 파장이 커지고 있다.
19일(현지 시각) 대만 산리신문에 따르면, 최근 도쿄 하네다 공항 출국 대기실에서 중국인 관광객과 대만인 관광객 사이에 격렬한 언쟁이 벌어졌다.
● 의자 5줄 점령하고 “정치 배워라” 적반하장
공개된 영상에는 중국인 관광객 5명이 공항 내 의자 5줄을 통째로 차지하고 누워 있는 모습이 담겼다. 이를 지켜보던 대만인 관광객 2명이 공공장소 예절을 지켜달라 말하자, 중국인 일행은 돌연 공격적인 태도로 돌변해 고성을 지르며 반발했다.
한 중국인 여성은 대만 관광객을 향해 “대만은 중국의 영토다”, “밖에 나왔으면 정치를 똑바로 알고 행동하라”며 삿대질을 이어갔다. 같은 일행이 이를 말리자 그에게도 욕설을 퍼부으며 흥분을 가라앉히지 못했다.
● 일본 경찰 앞에서도 “일본어는 개소리” 비하
상황은 공항 경찰이 출동한 이후에도 진정되지 않았다. 일본어에 능통한 대만인 관광객이 경찰에게 상황을 설명하자, 중국인 여성은 일본어를 향해 ‘개소리’라는 표현까지 사용하며 비하 발언을 이어갔다. 반면 대만인 관광객들은 비교적 침착하게 대응했고, 이 대조적인 모습이 온라인에서 더욱 주목받았다.
이 사건을 접한 일본 누리꾼들은 분노했다. 특히 일본어를 ‘개의 언어’에 비유한 것에 대해 “일본이 그렇게 싫으면 왜 일본으로 여행을 오느냐”, “시진핑 주석이 일본에 가지 말라고 하지 않았느냐”는 등 날 선 반응이 쏟아졌다.
한 누리꾼은 “과거 공자나 삼국지 덕분에 중국 문화를 존중했지만, 지금의 중국인들에게는 야만성만 느껴진다”며 실망감을 드러내기도 했다.
● 정치권 대립이 국민에게까지 번졌다
전문가들은 이번 사건을 단순한 관광객 간 다툼이 아니라, 정치적 갈등이 일상으로 스며든 상징적 장면으로 보고 있다. 최근 대만 유사시 일본 개입 가능성 발언 등으로 중·일 관계가 악화되면서, 정치적 긴장이 개인의 언행으로 분출되고 있다는 분석이다.
일본 언론인 야이타 아키오는 “정치적 구호가 이성을 집어삼킨 현상이 계속되는 한, 세계 어디서든 이런 충돌은 반복될 것”이라고 경고했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0