“천정궁 갔니?” 조국 공세에…나경원 “딸 회사 특혜 의혹 답하라”

나경원, 천정궁 질문에 “더 말씀 안 드린다”
“국민의힘 나경원 의원에게 계속 물어야 한다. ‘(통일교) 천정궁에 갔지?’”(조국혁신당 조국 대표)
조국 “간 적 없다고 왜 말 못하나” 추궁
羅, 조민 씨 회사 면세점 입점 거론하자
曺 “어떤 특혜도 없어…어디든 확인해보라”
“생긴 지 6개월도 안 된 (조 대표 딸 조민 씨의) 화장품 회사가 신라면세점에 입점한 것에 어떤 특혜나 뒷 작업이 있던 것인지나 대답하라.”(국민의힘 나경원 의원)
조국혁신당 조국 대표와 국민의힘 나경원 의원이 19일 온라인에서 설전을 벌였다.
설전은 조 대표가 페이스북으로 나 의원을 향해 “나 의원이 ‘통일교 천정궁 갔느냐’는 질문에 ‘간 적 없다’라고 말하지 않고 ‘더 말씀 안 드린다 했죠’라고 답한다”고 비판하면서 벌어졌다.
나 의원이 17일 라디오에서 “(통일교) 천정궁에 가기는 가셨냐”는 진행자의 물음에 “제가 더는 말씀 안 드리겠다고 말씀드렸죠”라고 답변한 데 대해 조 대표가 비판한 것이다.
조 대표는 국민의힘 한동훈 전 대표를 함께 언급하며 “나 의원과 한 전 대표 둘 다 ‘친윤’이었다”며 “나 의원은 윤석열 전 대통령의 ‘여동생’이었고, 한 전 대표는 윤 전 대통령의 ‘꼬붕’이었다”고 했다.
이어 “두 사람 다 검찰의 소극적 태도 덕분에 자기 자식 수사와 기소를 피했다”며 “그러다가 두 사람은 국민의힘 대선 경선과 12·3 내란을 계기로 갈라섰다”고 했다.
조 대표는 “그런데 두 사람은 공통점이 있다”며 “법정에 선 피고인이 아닌 대중 정치인인데, 국민과 언론이 매우 궁금해 하는 매우 간단한 것에 답하지 않거나 행하지 않는다”고 했다.
조 대표는 “나 의원은 ‘통일교 천정궁 갔느냐’는 질문에 ‘간 적 없다’라고 말하지 않고 ‘더 말씀 안 드린다 했죠’라고 답한다”며 “한 전 대표는 당원게시판에 익명으로 쓴 윤석열-김건희 비방 글의 주체가 누구인지를 두고 격렬한 논란이 됨에도 ‘내 가족이 아니다’라고 답하지 못한다”고 했다.
조 대표는 “심하게 캥기는 게 있음을 아는 것”이라며 “이러면서 이재명 대통령과 정부를 비방하는 데는 거품을 푼다”고 했다. 그러면서 “활동하고 있는 현역 정치인에게는 진술거부권이 없다”고 덧붙였다.
조 대표의 글을 본 나 의원은 같은 날 페이스북에 올린 글에서 “민주당 꼬붕 조 대표가 민주당으로부터 이재명 민주당의 금품 수수 비리 물타기 오더를 받았나?”라며 “지방선거에서 민주당으로부터 한 자리 받으려 아부하는 것인가”라고 했다.
나 의원은 “특혜 사면으로 감옥에서 풀어준 보은을 이런 식으로 하는 건가”라며 “이번 사건의 핵심은 금품수수 여부”라고 했다.
그러면서 “민주당 전재수 전 해양수산부 장관처럼 부정한 대가로 수천만 원에 명품 시계를 받았냐 안 받았냐는 것”이라며 “이러니 딴소리 못하게 특검을 통해 이재명 민주당의 금품 수수 비리를 명명백백히 밝혀야 한다”고 했다.
또 나 의원은 “어줍 잖은 물타기 그만두고, 특검에 협조하라”며 “활동하고 있는 현역 정치인에게는 진술거부권이 없다? 생긴지 6개월도 안 된 (조 대표 딸 조 씨의) 화장품 회사가 신라면세점에 입점한 것에 어떤 특혜나 뒷 작업이 있던 것인지나 대답하라”고 했다.
나 의원의 글이 올라온 뒤 조 대표는 다시 페이스북에 글을 올려 “To. 나경원, 한동훈, 갔니? 갔어? 갔냐구! 했니? 했어? 했냐구!”라는 글을 인용해 “간명한 질문”이라고 했다.
또 조 대표는 “나 의원이 천정궁에 갔는지는 답하지 않으면서, 생뚱맞게 내 딸을 건드린다”며 “어떠한 특혜도 뒷 작업도 없었다”고 했다.
그러면서 “수사기관, 공정위원회, 신라면세점 등 어디든 확인해 보라”며 “그리고 다시 묻는다. 나 의원, 천정궁에 갔니? 갔어? 갔냐고?”라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0