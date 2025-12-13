사람 몸에 사는 균의 총량은 2㎏으로 거의 일정

[이광렬의 화학 생활] 방귀 잦고 냄새 심하다면 장내 유해균 비율 높아졌다는 신호

사람 몸에는 평균적으로 약 2㎏의 세균이 살고 있으며, 평소 먹는 음식이 장내 세균 종류를 결정짓는다. GETTYIMAGES

피부가 몸의 외부인 것처럼 입안이나 장기 표면도 실은 우리 몸의 외부다. 만약 조직이나 혈액 등 진짜 우리 몸 내부에 세균이 침투하면 패혈증 같은 큰 병에 걸려 사망에 이를 수 있다. 그때는 항생제를 복용해 세균을 죽여야 한다. 하지만 몸 표면에 있는 세균을 다 죽일 필요는 없다.그중에는 우리 몸에 좋은 일을 하는 균도 있고 나쁜 일을 하는 균도 있는데, 우리 몸에 사는 균의 총량은 거의 일정하다. 유익균이 득세하면 유해균이 줄어들고 유해균이 득세하면 유익균이 줄어든다. 따라서 유익균이 잘 살 수 있는 환경을 조성하는 게 중요하다.프로바이오틱스라는 단어를 들어본 적 있을 테다. 우리 몸속, 특히 장에 사는 유익균을 뜻한다. 이 또한 대표적으로 알려진 것이 유산균이다. 프로바이오틱스는 아주 오랜 세월 인류와 함께해온 존재라 건강에 나쁜 영향을 끼치지 않는다. 되레 면역 증강과 소화력 증진에 도움을 준다.프로바이오틱스(유익균)도 생명체라 먹을거리가 필요하다. 이들의 먹이가 되는 영양 성분을 프리바이오틱스라고 한다. 프로바이오틱스의 먹이는 주로 탄수화물이며, 그중에서도 우리가 잘 소화하지 못하는 난소화성 섬유질을 섭취한다. 유익균이 난소화성 섬유질을 발효시키면 주요 부산물로 짧은 지방산이 생성돼 장 건강에 도움을 준다. 이 과정에서 수소, 이산화탄소, 메탄 등 가스가 발생하는데, 이것이 소위 ‘냄새나지 않는 방귀’를 만들어내는 것이다.

반면 유해균은 단백질이나 소화되지 않은 잔여물을 먹고산다. 이들이 단백질을 부패시키면 암모니아나 황화수소, 인돌 같은 냄새 고약한 기체가 발생한다. 또한 장 세포의 건강을 해치는 독성 부산물도 생긴다. 운이 나쁘면 이들 유해 화합물이 대장 세포에 돌연변이를 일으켜 대장암을 유발하기도 한다. 결과적으로 우리가 무엇을 먹느냐에 따라 장에서 사는 세균 종류가 정해지고, 그것이 장 건강에 영향을 미치는 셈이다. 평소 방귀가 잦고 냄새가 심하다면 장내 미생물 가운데 유해균 비율이 상대적으로 높아졌다는 신호일 수 있으니 식단을 바꿔보는 게 좋다.각종 기관에서 발표하는 ‘10대 슈퍼푸드’ 상단에 늘 위치하는 곡물이 있다. 바로 귀리다. 귀리에 풍부하게 함유된 베타글루칸은 사람이 잘 소화하지 못해 섭취 시 장으로 직행한다. 거기서 유익균을 먹여 살린다. 다양한 곡물 중에서도 특히 귀리의 섬유질이 유익균을 잘 자라게 한다는 연구 결과가 많다. 그 결과 인체 면역력이 강화되니 슈퍼푸드로서 손색이 없다. 게다가 귀리는 단백질 함량이 높다. 체중·혈당·혈압 조절 및 변비 완화 효과는 덤이다.요구르트, 김치, 된장, 낫토, 피클 같은 발효 식품은 우리 몸에 프로바이오틱스를 공급한다. 유산균 섭취도 프로바이오틱스를 장에 지속적으로 공급한다는 점에서 장 건강에 도움이 될 수 있다. 단, 유산균은 위의 강한 산성 조건을 잘 견디지 못한다. 유산균 음료를 마셔도 상당수가 위에서 죽고 일부만 살아남아 장까지 간다. 장으로 유산균을 많이 보내려고 고안해낸 것이 위를 안전하게 통과하도록 유산균을 캡슐에 담는 방식이다.한편 귀리, 아스파라거스, 견과류, 콩, 양파, 돼지감자 같은 식품은 체내에서 프리바이오틱스 구실을 한다. 이런 음식을 골고루 잘 먹는 것만으로도 건강 유지에 도움이 된다.문제는 현대인이 초가공식품을 많이 섭취한다는 점이다. 달달한 빵 등 디저트류나 햄버거, 가공햄, 컵라면 같은 음식에는 프로바이오틱스도, 프리바이오틱스도 없다. 재료 형태를 알아볼 수 없고, 심지어 어떤 재료로 만들었는지조차 불분명한 음식이 장 건강에 좋을 리 없다고 생각하면 된다.

이광렬 교수는…



KAIST 화학과 학사, 일리노이 주립대 화학과 박사학위를 취득하고 2003년부터 고려대 화학과 교수로 재직 중이다. 대표 저서로 ‘게으른 자를 위한 아찔한 화학책’ ‘게으른 자를 위한 수상한 화학책’ ‘초등일타과학’ 등이 있다.

