서강대 30억원 기부한 김광호 총동문회장에게 감사패…학생창의연구관 건립에 사용

서강대(총장 심종혁)는 학생창의연구관 건립을 위해 30억 원을 기부한 김광호 총동문회장에게 9일 감사패를 전달했다.
김 회장은 “학생창의연구관 건립으로 연구와 창업 인프라를 구축해 학교가 더 성장하길 바란다. 한국 학생은 물론 국제 학생까지 모두 영향력 있는 인재로 성장하는 데 보탬이 되면 좋겠다”고 말했다.
감사패에는 김 회장의 신념인 ‘도전한다고 모두 성공하는 것은 아니지만, 도전하지 않으면 성공은 없다’는 문구를 담았다. 심종혁 총장은 “학생창의연구관은 비전 2030+의 핵심 사업으로, 학생들이 창의적 연구 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.
강찬 총학생회장은 “학생들이 요구하는 공간에 대한 고민을 담은 학생창의연구관을 모두 기대하고 있다”고 했다.
경영학과 72학번으로 31~33대 총동문회장을 맡은 김 회장은 “후배들이 더 넓은 세계를 마주할 수 있는 환경을 만들고 싶다”며 꾸준히 기부하고 있다.
학생창의연구관(AI IMPACT COMPLEX)은 현 체육관 부지에 2028년 개관을 목표로 건립 중이다.
손효림 기자 aryssong@donga.com
