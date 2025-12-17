카페 ‘컵값’ 따로 받는다…일회용 쓰면 100∼200원 부과 추진

김성환 기후에너지환경부 장관은 “소비자와 판매자가 모두 불편했던 일회용 컵 보증제를 가칭 ‘컵 따로 계산제’로 개편하겠다”며 “컵 가격을 내재화하고 다회용 컵 인센티브와 연계해 플라스틱을 원천 감량하겠다”고 했다.