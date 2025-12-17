김건희특검 “김기현 18일 출석 요청…명품가방 전달 의혹”

이날 특검은 김 의원의 아내가 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사에게 명품 가방을 건넸다는 의혹과 관련해 서울 영등포구 국회 내 김 의원의 의원실, 김 의원 자택 등을 압수수색했다.

김건희특검이 ‘로저비비에 클러치백 수수 의혹’과 관련해 김기현 의원실과 자택에 대한 압수수색에 착수한 17일 서울 여의도 국회의원회관 김기현 의원실에서 김 의원(오른쪽)이 분주한 모습을 보이고 있다. 2025.12.17/뉴스1

앞서 이날 오전 특검은 김 의원의 아내가 김 여사에게 명품 가방을 건냈다는 의혹과 관련해 김 의원의 주거지 등을 압수수색 했다.특검은 2023년 3·8 국민의힘 전당대회에서 대통령실이 영향력을 행사해 김 의원의 당 대표 선출을 돕고, 이에 대한 대가로 김 여사가 김 의원의 배우자로부터 프랑스 명품 브랜드인 로저비비에 가방을 수수한 것으로 의심하고 있다.