‘아빠는 안 쉰다’ 공식 깨졌다…육아휴직 판이 바뀌었다

아빠도 육아휴직에 참여하는 비중이 늘면서 엄마 홀로 육아를 하는 일명 ‘독박육아’ 문제도 해결될 것으로 기대되고 있다. 기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크
지난해 육아휴직자가 다시 20만 명을 넘어서며 역대 최대치를 기록한 가운데, 아빠의 육아휴직 참여 비중이 30%에 육박한 것으로 나타났다. 아빠의 육아휴직이 빠르게 늘면서 그동안 구조적 문제로 지적돼 온 ‘독박육아’ 관행에도 변화 조짐이 나타나고 있다.

17일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 육아휴직 통계 결과(잠정)’에 따르면, 임신 중이거나 만 8세·초등학교 2학년 이하 자녀를 둔 부모 가운데 지난해 육아휴직을 시작한 인원은 20만6226명으로 집계됐다. 이는 전년보다 8008명(4.0%) 증가한 수치다.

육아휴직자는 2022년 20만 명을 처음 넘어섰으나 2023년 저출산 여파로 감소했다가 지난해 지난해 다시 20만명대를 회복해 역대 최대치를 기록했다.

● 2024년 아빠 육아휴직자 급증…30%대로 근접했다

전체 육아휴직자 중 아빠는 6만 117명으로 전년 대비 9302명(18.3%) 급증했고, 엄마는 14만6109명으로 1294명(0.9%) 줄었다. 이로 인해 전체 육아휴직자 중 아빠의 비중은 29.2%, 엄마는 전체 70.8%로 집계됐다.

지난해 태어난 아기 부모 중 육아휴직 대상자가 육아휴직을 사용한 비중인 ‘육아휴직 사용률’은 34.7%로 전년 대비 1.7%포인트(p) 상승했다. 특히 아빠의 육아휴직 사용률이 10.2%로 전년 대비 2.7%p 높아지며 처음으로 10%를 넘어섰다.

데이터처는 이같은 현상에 “지난해 6+6 부모육아휴직제(6+6제도) 도입 등으로 아빠의 육아휴직이 늘고 있다”고 설명했다. 6+6제도는 생후 18개월 이내 부모가 모두 육아휴직을 사용할 경우 첫 6개월간 육아휴직 급여를 통상임금의 100%까지 지원하는 제도다.

이번 통계에서는 출생 이후 12개월 이내 육아휴직 사용률도 처음 공개됐다. 2023년 출생아 부모 가운데 12개월 이내 육아휴직 사용률은 43.7%로 전년보다 3%포인트 상승했다.

아빠의 12개월 이내 육아휴직 사용률은 2015년 1.1%에 그쳤지만, 2021년(10.2%) 10%대에 진입해 2022년 13.5%, 2023년 16.1%까지 늘었다. 엄마의 12개월 이내 육아휴직 사용률은 2015년 68.5%에서 2021년(80.9%) 80%대로 들어섰고, 2022년 83.0%, 2023년 84.5%였다.

아빠 육아휴직자는 엄마보다 연령대가 높은 것으로 나타났다. 아빠 연령대는 35∼39세가 38.7%로 가장 많았고, 40세 이상(32.9%), 30∼34세(24.9%), 30세 미만(3.5%) 순이었다.

엄마는 30∼34세가 42.9%를 차지했다. 35∼39세(33.0%), 40세 이상(14.7%), 30세 미만(9.3%)이 뒤를 이었다.

기업체 규모별 육아휴직 사용률은 대기업 육아휴직자가 대부분을 차지했다. 부모 모두 기업체 규모 300명 이상인 기업체에 소속된 비중이 아빠 67.9%, 엄마 57.7%로 가장 많았다.

● 엄마는 아기 태어나자마자, 아빠는 유치원 들어갈 때 많이써

엄마는 주로 아기가 태어나자마자, 아빠는 유치원 시기에 육아휴직을 많이 쓴 것으로 나타났다.

2015년에 출산해 지난해까지 한 자녀만 둔 부모를 살펴보면 엄마는 아이가 0세(83.8%) 때, 아빠는 6세(18.0%) 때 육아휴직 사용 비율이 가장 높았다. 육아휴직을 2회 이상 사용한 아빠는 전체의 10.5%, 엄마는 21.2%를 차지했다.

지난해 출산휴가자 엄마는 8만 348명으로 6667명(9%) 증가했다. 배우자 출산휴가를 사용한 아빠는 1만 8293명으로 2122명(13.1%) 늘었다.

지난해 출산 엄마는 출산일을 기준으로 59.9%가 취업자였다. 출산 360일 전(67.2%)보다는 취업 비율이 7.3%p 낮아진 비율을 보였다.

#독박육아#아빠 육아휴직자#대기업#데이터처
최재호 기자 cjh1225@donga.com
