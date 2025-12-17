‘아빠는 안 쉰다’ 공식 깨졌다…육아휴직 판이 바뀌었다

지난해 육아휴직자가 다시 20만 명을 넘어서며 역대 최대치를 기록한 가운데, 아빠의 육아휴직 참여 비중이 30%에 육박한 것으로 나타났다. 아빠의 육아휴직이 빠르게 늘면서 그동안 구조적 문제로 지적돼 온 ‘독박육아’ 관행에도 변화 조짐이 나타나고 있다.
17일 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 육아휴직 통계 결과(잠정)’에 따르면, 임신 중이거나 만 8세·초등학교 2학년 이하 자녀를 둔 부모 가운데 지난해 육아휴직을 시작한 인원은 20만6226명으로 집계됐다. 이는 전년보다 8008명(4.0%) 증가한 수치다.
육아휴직자는 2022년 20만 명을 처음 넘어섰으나 2023년 저출산 여파로 감소했다가 지난해 지난해 다시 20만명대를 회복해 역대 최대치를 기록했다.
● 2024년 아빠 육아휴직자 급증…30%대로 근접했다
전체 육아휴직자 중 아빠는 6만 117명으로 전년 대비 9302명(18.3%) 급증했고, 엄마는 14만6109명으로 1294명(0.9%) 줄었다. 이로 인해 전체 육아휴직자 중 아빠의 비중은 29.2%, 엄마는 전체 70.8%로 집계됐다.
지난해 태어난 아기 부모 중 육아휴직 대상자가 육아휴직을 사용한 비중인 ‘육아휴직 사용률’은 34.7%로 전년 대비 1.7%포인트(p) 상승했다. 특히 아빠의 육아휴직 사용률이 10.2%로 전년 대비 2.7%p 높아지며 처음으로 10%를 넘어섰다.
데이터처는 이같은 현상에 “지난해 6+6 부모육아휴직제(6+6제도) 도입 등으로 아빠의 육아휴직이 늘고 있다”고 설명했다. 6+6제도는 생후 18개월 이내 부모가 모두 육아휴직을 사용할 경우 첫 6개월간 육아휴직 급여를 통상임금의 100%까지 지원하는 제도다.
이번 통계에서는 출생 이후 12개월 이내 육아휴직 사용률도 처음 공개됐다. 2023년 출생아 부모 가운데 12개월 이내 육아휴직 사용률은 43.7%로 전년보다 3%포인트 상승했다.
아빠의 12개월 이내 육아휴직 사용률은 2015년 1.1%에 그쳤지만, 2021년(10.2%) 10%대에 진입해 2022년 13.5%, 2023년 16.1%까지 늘었다. 엄마의 12개월 이내 육아휴직 사용률은 2015년 68.5%에서 2021년(80.9%) 80%대로 들어섰고, 2022년 83.0%, 2023년 84.5%였다.
아빠 육아휴직자는 엄마보다 연령대가 높은 것으로 나타났다. 아빠 연령대는 35∼39세가 38.7%로 가장 많았고, 40세 이상(32.9%), 30∼34세(24.9%), 30세 미만(3.5%) 순이었다.
엄마는 30∼34세가 42.9%를 차지했다. 35∼39세(33.0%), 40세 이상(14.7%), 30세 미만(9.3%)이 뒤를 이었다.
기업체 규모별 육아휴직 사용률은 대기업 육아휴직자가 대부분을 차지했다. 부모 모두 기업체 규모 300명 이상인 기업체에 소속된 비중이 아빠 67.9%, 엄마 57.7%로 가장 많았다.
● 엄마는 아기 태어나자마자, 아빠는 유치원 들어갈 때 많이써
엄마는 주로 아기가 태어나자마자, 아빠는 유치원 시기에 육아휴직을 많이 쓴 것으로 나타났다.
2015년에 출산해 지난해까지 한 자녀만 둔 부모를 살펴보면 엄마는 아이가 0세(83.8%) 때, 아빠는 6세(18.0%) 때 육아휴직 사용 비율이 가장 높았다. 육아휴직을 2회 이상 사용한 아빠는 전체의 10.5%, 엄마는 21.2%를 차지했다.
지난해 출산휴가자 엄마는 8만 348명으로 6667명(9%) 증가했다. 배우자 출산휴가를 사용한 아빠는 1만 8293명으로 2122명(13.1%) 늘었다.
지난해 출산 엄마는 출산일을 기준으로 59.9%가 취업자였다. 출산 360일 전(67.2%)보다는 취업 비율이 7.3%p 낮아진 비율을 보였다.
