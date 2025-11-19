연 3%대 정기예금 상품 등장…은행권 자금 유치 경쟁 치열

시중은행에서 연 3%가 넘는 정기예금 상품들이 속속 등장하고 있다. 한국은행이 기준금리 인하 속도조절에 나설 것이란 전망에 힘이 실리며 시장금리가 오름세를 보이고 있고, 은행권의 자금 유치 경쟁도 격화된 결과로 풀이된다.
19일 금융권에 따르면 신한은행은 17일 ‘신한my플러스정기예금’의 최고금리를 연 2.80%에서 3.10%로 0.30%포인트 높였다. 앞서 우리은행도 14일 ‘우리 첫거래우대 정기예금’의 최고금리를 2.80%에서 3.00%로 인상한 바 있다.
시중은행에서 연 3%대의 예금이 등장한 것은 반 년여 만이다. 은행연합회에 따르면 18일 기준 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 은행의 1년 만기 정기예금 최고금리는 2.55~2.85% 사이다. 불과 한 달 만에 금리 상단이 0.25%포인트 오른 것으로, 이는 전국 79개 저축은행의 1년 만기 평균 예금금리(2.68%)보다도 높은 수준이다.
시중은행 예금금리가 상승한 주된 이유는 시장금리 때문이다. 예금금리 산정 과정에서 쓰이는 만기 1년짜리 은행채 금리는 18일 기준 2.820%로 석 달 전(2.500%)보다 0.32%포인트 상승했다. 한국은행의 기준금리 추가 인하가 예상보다 늦어지는 가운데, 최근에는 인상 기조로 바뀔 수 있다는 전망에 힘이 실리면서 시장금리가 치솟고 있다.
은행들이 고객 확보 차원에서 예금금리를 경쟁적으로 높이는 상황도 배경으로 꼽힌다. 은행권 관계자는 “4분기(10~12월) 만기인 예·적금이 많다 보니 은행들이 금리를 더 얹어줘서라도 고객을 붙잡으려는 분위기”라고 했다.
예금금리 오름세에 시중은행의 정기예금 잔액은 보름 만에 폭증했다. 17일 기준 시중은행의 정기예금 잔액은 974조1643억 원으로 지난달 말보다 8조5954억 원 늘었다. 하루 평균 약 5056억 원 늘어난 셈인데, 이는 올 5월의 일평균 증가폭(5934억 원) 이후 가장 큰 수준이다.
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0