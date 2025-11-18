루브르 박물관, 안전 문제로 전시실 일부 임시 폐쇄

보석 도난 사건이 벌어진 프랑스 루브르 박물관이 이번엔 안전상의 이유로 전시실 일부를 폐쇄했다.
17일(현지 시간) 루브르 박물관에 따르면 안전 문제로 도자기 전시관인 캄파나 갤러리를 일반에 폐쇄한다고 밝혔다. 박물관은 최근 진행한 안전 진단에서 직원 사무실로 사용 중인 캄파나 갤러리 윗층의 바닥을 지탱하는 들보가 취약한 것으로 조사됐다고 설명했다.
박물관은 “2층 바닥은 복잡한 건축 설계와 1930년대 수행된 구조 및 개조 공사로 인해 취약점을 보이는 것으로 추정된다”고 했다. 정확한 진단과 보강 공사를 조속히 진행하기 위해 캄파나 갤러리 또한 임시 폐쇄한다고 밝혔다.
박물관에 따르면 캄파나 갤러리는 1918년 문을 열었다. 이후 여러 차례 전시 공간 현대화를 위한 공사를 거쳤다. 최근엔 2023년 재개관한 뒤 그리스 도자기 전시 공간으로 이용돼 왔다.
이지윤 기자 asap@donga.com
