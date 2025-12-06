정의선 “80년 위대한 여정 기아, 100년 미래 도전”

“기아의 80년 역사는 ‘위대한 여정’이었다. 100년을 향한 미래는 ‘도전’이라고 정의하겠다.”
5일 경기 용인시 기아 비전스퀘어에서 진행된 기아 80주년 기념행사에서 정의선 현대자동차그룹 회장이 이같이 말했다. 1944년 12월 11일 자전거를 생산하는 ‘경성정공’으로 창립한 기아는 이날 1994년에 이어 30여 년 만에 공식 사사(社史) ‘기아 80년’을 발간하며 기념행사를 진행했다.
행사에서 정 회장은 “기아는 과거 많은 굴곡을 거치면서도 포기하지 않는 의지와 동료애가 무엇인지를 보여줬다”고 강조했다. 실제로 기아가 이날 발간한 사사에는 1960년 첫 부도, 1980년 정부의 강제 산업 통폐합으로 인한 승용차 생산 중단, 1997년 법정관리행 등 아픈 과거들도 담겼다. 사사를 집필한 이정규 고문은 “(정 회장이) 자랑스러운 성공의 역사만이 아니라 시련과 실패의 뼈아픈 역사도 에누리 없이 기록해 달라고 당부했다”고 말했다.
기아는 이날 행사에서 미래 비전을 반영한 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’도 처음 공개했다. 회사 측은 “1960년대 기아의 자동차 철학이었던 장거리 여행의 매력을 현대적으로 재해석해 운전의 즐거움과 편안한 공간, 디지털 기술을 활용한 새로운 경험 등을 집약한 차량”이라고 소개했다.
