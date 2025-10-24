부산 52년 만에 전국체전 종합 2위 ‘쾌거’

23일 막을 내린 제106회 전국체육대회에서 부산시가 종합 2위를 차지했다. 부산이 이 대회에서 2위에 올라선 건 1973년 이후 처음이다.
부산 선수단 2000여명은 25년 만에 지역에서 열린 전국체전에서 금메달 66개, 은메달 57개, 동메달 117개 등 240개의 메달로 총 5만6780점을 획득했다. 1위는 6만6595점을 딴 경기도가 차지했다.
선수단은 개최지의 자존심을 걸고 최고 수준의 경기력을 선보였다. 당초 3위를 목표로 했지만 선수들의 투혼이 빛을 발했다. 세팍타크로는 8년 연속, 에어로빅힙합은 4년 연속 정상에 올랐다. 탁구는 1986년 이후 39년 만에 종합우승을 되찾았고 복싱은 전국체전 참가 이래 처음 종합우승을 차지했다. 이 밖에도 핸드볼, 바둑 등에서 종합 1위를 기록했고, 태권도·레슬링·농구·사격·검도·요트·산악에서는 2위를 달성했다.
고교 선수들의 노력도 한몫했다. 에어로빅·힙합, 조정, 복싱, 사이클 등에서 금메달 13개를 포함해 총 80개의 메달을 따내며 부산 학교체육의 저력을 입증했다.
이번 체전은 ‘글로벌 허브도시 부산에서 하나 되는 대한민국’을 주제로 50개 종목, 82개 경기장에서 3만여 명의 선수단이 참가해 기량을 겨뤘다. 개폐회식은 공연연출가 박칼린 감독의 지휘 아래 부산의 항구와 바다, 도시의 생동감을 주제로 연출됐다. 시민들의 자발적 참여도 빛을 발했다. 4000여 명의 자원봉사자들은 교통 수단 및 경기장 안내, 개폐회식 지원, 사전 분위기 조성 등 현장을 누비며 대회 운영을 도왔고, 1만6000여 명의 시민·학생 서포터스는 경기장을 가득 채워 응원의 열기를 더했다.
시는 체전 기간 아시아드주경기장 일대에서 로컬푸드 홍보존인 ‘체슐랭·체트럭스’를 운영해 부산의 맛과 문화를 알렸고, 경기장 주변은 다양한 문화·예술행사로 열기가 뜨거웠다.
박형준 부산시장은 폐회식에서 “대회 준비를 함께해주신 선수단과 자원봉사자, 한인동포, 그리고 모든 시민께 감사드린다”며 “이번 체전은 부산의 매력과 에너지를 전국에 보여준 대화합의 잔치이자 한국 스포츠 역사에 남을 발자취로 기록될 것”이라고 말했다. 한편 부산에선 31일부터 제45회 전국장애인체육대회도 열린다. 다음 달 5일까지 38개 경기장에서 진행될 이번 체전은 골볼, 농구, 당구 등 31개 종목에 9700여 명의 선수들이 참가해 치열한 승부를 겨룬.