다카이치 일보 후퇴?…“대만 발언, 前정부 입장 넘은것 반성”

ⓒ뉴시스

중국은 다카이치 총리의 발언에 대해 내정간섭이자 ‘하나의 중국’ 정책 위반이라며 강력히 반발했다. 쉐젠(薛劍) 주오사카 중국 총영사는 지난달 8일 소셜미디어를 통해 “목을 베겠다”는 극언까지 했다.