금융노조, ‘금요일 1시간 단축근무’ 합의…주4.5일제는 내년 논의

주 4.5일제 도입을 요구하며 총파업에 나선 전국금융산업노동조합(금융노조)이 금요일 1시간 단축근무 시행에 합의했다. 주 4.5일제 도입은 내년 임금단체협상에서 후속 논의를 이어가기로 했다.
3일 금융권에 따르면 금융노조와 금융산업사용자협의회는 전날 밤 진행된 교섭에서 산별중앙교섭 잠정합의안을 도출했다. 이번 합의안에는 △임금인상률 3.1% △금요일 1시간 단축근무 △2026년 임금단체협상에서 4.5일제를 진전시키기 위한 후속 논의 등이 담겼다.
특히 주 4.5일제 도입은 올해 중 태스크포스(TF)를 구성해 논의에 착수하고, 이를 토대로 내년 산별 교섭에서 합의를 시도하기로 했다. 금요일 1시간 단축 근무로 은행 영업점 운영 시간 역시 1시간 단축될지 여부는 아직 정해지지 않았다.
앞서 금융노조는 지난달 26일 주 4.5일제 도입과 3.9% 임금 인상을 요구하며 총파업에 돌입했다. 이후 김형선 금융노조 위원장은 은행회관 앞에서 무기한 철야 단식농성을 이어왔다. 협상 결과에 대해 김 위원장은 “(협상 결과가) 조금 아쉽지만 어쨌든 노동시간 단축의 첫 발을 뗀 것”이라며 “이번 협상을 시작으로 노동시간 단축을 위한 투쟁을 이어나가겠다”고 밝혔다.
